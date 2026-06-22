2客機險相撞！交叉跑道一起一降「只差90公尺」　被迫緊急重飛

▲達美航空一架客機驚險避開事故。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國波士頓洛根國際機場（Boston Logan international Airport）20日發生驚險事件，一架達美航空客機降落時，差點撞上另一架正在起飛的美國航空客機。根據飛安專家事後估算，2機最近距離僅約300英尺（約90公尺），令人捏一把冷汗。

降落起飛險相撞 緊急協調化解危機

根據美國聯邦航空總署（FAA）資料及飛行紀錄，達美航空（Delta Airline）2351號班機自德州達拉斯飛往波士頓，降落前卻發現另一架美國航空（American Airlines）客機正從交叉跑道起飛。

達美航空機師緊急與塔台協調，放棄降落並且執行「重飛」（go-around），這才成功化解危機。

達美航空發言人證實，2351號班機一共載有129名旅客及6名機組人員，稍後已安全落地並正常執行下機程序。

▼波士頓洛根國際機場（BOS）。（圖／路透）

專業機師仍險釀災 飛安專家很擔憂

前波音安全工程師、飛安podcast主持人柯提斯（Todd Curtis）21日透過飛行追蹤網站Flightradar24還原事發經過，並估算當時2機最近距離僅約300英尺。

他直言「這是一起重大事件」，並認為這次事件格外令人擔憂，因為2架飛機均由專業航空公司機組人員駕駛，卻仍險些釀成災難。

《衛報》指出，美國國會23日將針對全美機場的跑道入侵及飛機近距離接觸事件舉行聽證會。參議院商業委員會航空、太空與創新小組委員會，將研議強化國家空域系統安全的具體對策。