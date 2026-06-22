支持率暴跌！韓李在明政府民調首呈「死亡交叉」　為這件事翻臉

▲南韓總統李在明去年6月上台以來，民調首次呈現「死亡交叉」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明去年6月上台以來，執政滿意度出現明顯逆轉！最新民調顯示，其支持率跌至46.7%、不支持率升至49.7%，首度呈現「死亡交叉」，也是就任以來首次負評超越正評。對此，青瓦台表示將嚴正看待民意變化，強調會以謙虛態度回應外界批評，並檢視施政方向。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明自從去年6月上任後，首次在施政評價上遭遇不利局面。由民調機構Realmeter受《能源經濟新聞》委託所進行的最新民調顯示，其施政正面評價為46.7%，較前一週下滑4.8個百分點；至於負面評價則上升5.5個百分點至49.7%，兩者相差3個百分點，形成執政後首次「死亡交叉」。

該項調查於本月15日至19日進行，受訪對象為南韓全國2517名18歲以上選民。結果顯示，李在明支持度已連續5週呈現下滑趨勢，顯示民意走弱是持續累積的結果。

Realmeter分析，此次支持度下滑，與3日所實施的地方選舉「缺乏足夠投票用紙」所引發的責任追究風波，以及執政黨內部權力與路線矛盾升溫有關，進一步影響整體政局穩定觀感。

此外，即便南韓政府在部分對外與經濟議題上仍被視為具備正面表現，例如巡訪歐洲成果，以及韓國股市KOSPI一度突破9000點等利多因素，但市場與民眾之間的體感落差逐漸擴大，尤其在資產分配不均與經濟結構問題被放大的情況下，中間選民與首都圈支持者出現流失跡象。

面對民調翻盤，青瓦台今（22）日透過書面回應，指出近期施政支持率變動，反映出民生經濟狀況與整體施政運作評價。青瓦台強調，政府將嚴肅且謙虛接受此次民意變化，表示將更細緻觀察民生關切議題，強化政策回應速度與溝通方式。