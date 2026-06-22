北韓體育相將破格訪日？率代表團出戰亞運　拚成8年來首位訪日閣員

▲北韓體育相金日國有意率領代表團於今年亞運會訪日。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）有意參加今年9至10月由日本主辦的愛知・名古屋亞洲運動會，而北韓向日方提交的代表團名單，赫然發現團長為現任體育相金日國。由於日本原則禁止北韓籍人士入境，若金日國最終獲准訪日，將成為時隔8年再度踏上日本國土的北韓現任內閣官員，也讓外界關注日本是否藉體育改善日朝關係。

根據日媒《共同社》，北韓已向愛知・名古屋亞運籌委會表達參賽意願，並向日方提交派遣代表團名單。其中，現任北韓體育相金日國被列為代表團團長。多名外交消息人士透露，北韓正協調金日國赴日行程，若順利成行，將是北韓現任閣員自2018年以來首度訪問日本。

愛知・名古屋亞洲運動會預計今年9至10月舉行，預估將有來自亞洲各國、約1萬5000人參與。對日本而言，這也是繼1994年廣島亞運後，時隔32年再次主辦亞洲運動會。由於北韓已表明參賽意願，因此相關動向格外受到關注。消息指出，平壤當局已向大會表達將派出約300人規模代表團的計畫。

不過，日本自2006年北韓首次核試驗後，持續對北韓獨自實施制裁措施，包括原則上禁止北韓籍人士入境、禁止北韓船舶停靠日本港口，以及擴大資產凍結範圍等。日本政府過去曾表示，北韓至今仍未完全遵守聯合國安理會決議，且持續涉及核武與彈道飛彈問題，加上日本人遭綁架問題尚未解決，因此維持相關制裁。

然而，日本對於國際體育賽事採取例外做法，過去曾允許北韓運動員入境參賽。例如2024年世界盃亞洲區資格賽期間，日本便曾核准北韓足球代表隊赴日參賽。因此，若金日國率團赴日計畫進一步具體化，日本政府是否批准其入境，勢必成為外界觀察焦點。

▲北韓體育相金日國曾協助「我故鄉女子足球隊」出賽，該隊今年擊敗日本、奪下亞洲足球聯盟（AFC）女足冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《韓民族新聞》，現年擔任北韓體育行政最高負責人的金日國，近年多次率領北韓代表團參與國際賽事，包括2023年杭州亞運、2024年巴黎奧運等。他同時兼任北韓足球協會主席，今年也曾協調北韓女子足球隊參與亞洲足球總會（AFC）相關賽事。

2018年平昌冬奧期間，金日國曾以北韓代表團團長身分訪問南韓；同年也曾赴東京出席各國奧林匹克委員會聯合會（ANOC）大會。

《共同社》指出，金日國2018年訪日時，外界曾解讀為當時安倍晉三政府釋出與北韓對話意願的一環。如今若日本再度批准其入境，不僅牽動體育交流安排，也可能被視為觀察日朝關係未來走向的重要訊號。