談判有「重大進展」！伊朗外長：石油制裁獲豁免、部分資產解凍

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗首輪談判歷經將近18小時馬拉松式會談後告一段落，伊朗外交部長阿拉奇表示，終結黎巴嫩戰爭這部分已取得重大進展，不僅伊朗石油出口制裁獲豁免，封鎖解除，部分遭凍結資產也被解凍，並啟動針對伊朗的大型重建與發展計畫。不過他也強調，新成立的「黎巴嫩衝突降溫小組」將會是第一個真正考驗。

半島電視台、伊朗國際等報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台X發文讚揚巴基斯坦與卡達不懈的調停努力，讓終結黎巴嫩戰爭以及落實美伊備忘錄取得重大進展。

Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.



1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026

考驗在後頭？新機制「黎巴嫩衝突降溫小組」

阿拉奇表示，第一個真正考驗將是新成立用來防止黎巴嫩再度爆發戰火的機制。這似乎是指調停國卡達和巴基斯坦聯合聲明的其中一項條款，根據聲明，美國和伊朗同意成立一個包含美伊雙方及黎巴嫩政府在內的衝突降溫小組，並由卡達和巴基斯坦居中協助；該機制的目的是為了確保各方遵守備忘錄內容，終止在黎巴嫩的軍事行動。

根據伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）的說法，德黑蘭談判團隊的工作已告一段落，但技術團隊將繼續參與，針對落實細節和未決問題進行後續討論。

巴格赫里也透露，談判代表已就一項確保船隻安全通過荷莫茲海峽的機制達成共識。