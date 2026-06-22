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北韓設置鐵絲網「逼近MDL」僅距80公尺　南韓怒批：違反停戰協定

▲▼北韓今年3月初再度派遣軍隊在兩韓交界大面積埋設地雷。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲北韓2025年3月初再度派遣軍隊在兩韓交界大面積埋設地雷。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期在軍事分界線（MDL）附近加強邊境防禦工事，甚至在距離僅約80至90公尺處設置鐵絲網，引發南韓軍方強烈反彈。南韓聯合參謀本部直指相關行為「違反停戰協定」，強調將繼續監控北韓動向、穩定軍事態勢。不過，聯合國軍司令部則保持審慎立場，認為相關工程不一定違反停戰協定。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（22）日發表聲明，稱北韓在軍事分界線一帶設置障礙物與鐵絲網，已構成對停戰協定的破壞，軍方將持續監視相關施工動向，並在堅實的防衛態勢下進行管理。南韓軍方指出，北韓目前的作業是配合推動「邊境線要塞化」政策，並非零星工程，而是系統性強化邊境封鎖措施。

北韓最高領導人金正恩從2023年底宣布將南北韓關係定調為「敵對的兩個國家」後，已要求全面推動邊境要塞化，並自2024年4月起在軍事分界線北側展開大規模工程，包括清理空地、修築戰術道路，以及鋪設鐵絲網與埋設地雷等作業。

▼北韓投入大量兵力在前線地帶埋設地雷、修建圍牆。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲▼北韓投入大量兵力在前線地帶埋設地雷、修建圍牆。（圖／南韓聯合參謀本部）▲▼北韓最近沿著軍事分界線加強修建鐵網、建圍牆，甚至鋪設地雷。（圖／達志影像）

▲北韓近年沿著軍事分界線加強修建鐵網、建圍牆，甚至鋪設地雷。（圖／達志影像）

南韓軍方指出，目前部分區段的鐵絲網甚至已逼近距離軍事分界線約80至90公尺，形同大幅壓縮軍事緩衝區（DMZ）的功能。依照《停戰協定》設計，DMZ原本是南北各向外延伸2公里的緩衝區，用以防止直接軍事衝突，但北韓持續推進近距離設施建設，被認為可能削弱該制度設計初衷。

不過，聯合國軍司令部則回應指出，DMZ內活動需從整體情境與相關協議條文綜合判斷，「建設、要塞化以及其他防禦性措施，並不會自動構成違反停戰協定」，強調將透過既有機制，持續維護韓半島（朝鮮半島）和平與穩定。

報導指出，其實南韓軍方本身也在軍事分界線南側DMZ內設置包括哨所（GP）與連接設施在內等防禦工事，但相關設施距離軍事分界線較遠，與北韓近距離設置形成對比。

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