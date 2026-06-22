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M＆M's巧克力迎重大變革！宣布改版「下架這2色」　經典恐成絕響

▲▼美國巧克力糖果品牌M&M`s將迎來重大變革，恐缺少藍色、棕色。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國巧克力糖果品牌M&M's將迎來重大變革，恐缺少藍色、棕色。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

陪伴美國消費者長達85年的巧克力糖果M&M's，即將迎來重大改變！生產商瑪氏公司（Mars）宣布，今年8月將推出不含人工色素的天然版本M&M's，以符合「讓美國再次健康」（MAHA）政策方向。不過，由於天然藍色色素的製造成本與技術門檻過高，新版M&M's上市時將暫時缺少經典的藍色與棕色兩個代表性顏色。

根據美媒《華爾街日報》、《紐約郵報》，瑪氏公司近年投入數百萬美元，希望以天然原料取代人工食用色素。紅色、黃色和橘色糖衣可分別透過甜菜根、薑黃等天然來源製成，但藍色卻成為最大難關。公司選擇以螺旋藻（Spirulina）萃取物取代人工藍色色素Blue 1，卻發現必須使用約7倍色素量，才能呈現M&M's招牌的鮮豔藍色。

更麻煩的是，螺旋藻質地黏稠，容易堵塞噴嘴與管線，並在設備表面形成薄膜沉積物，增加黴菌滋生風險，對食品安全構成潛在威脅。瑪氏負責該計畫的主管修伊特（Claire Hewitt）坦言，「這是我職涯中最困難的工作。」

▲▼美國巧克力糖果品牌M&M`s將迎來重大變革，恐缺少藍色、棕色。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，藍色問題也連帶影響棕色M&M's的生產，因為棕色色調部分仰賴藍色色素調配。因此，天然版M&M's上市時將僅保留紅、黃、綠、橘等4種顏色組合。公司曾考慮推出粉紅色、紫色版本，甚至一度想只保留紅、橘、黃三色，但高層認為整體視覺效果「太像夕陽色系」，最終決定維持4色配置。

除了技術問題，成本也是重大挑戰。報導指出，薑黃每磅批發價格約9至11美元，但食品用濃縮螺旋藻色素價格往往超過每磅100美元。為了因應新原料特性，瑪氏還必須升級超過300台生產設備，包括混合槽、攪拌槳與馬達，後續清潔程序也需使用更高溫、更長時間及更強力的沖洗方式。

這項改革與美國衛生與公共服務部（HHS）部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近年大力推動的食品添加物改革有關。他多次批評人工色素是美國健康問題的重要因素之一，尤其可能影響兒童行為與健康。他2025年在記者會表示，「科學已顯示這9種食用色素與兒童行為異常及長期癌症風險存在明確關聯，我們正系統性地將其移除。」

▲▼美國巧克力糖果品牌M&M`s將迎來重大變革，恐缺少藍色、棕色。（圖／達志影像／美聯社）

目前小甘迺迪主導的改革已促使多家食品企業調整配方。美國西維吉尼亞州更於2025年率先立法，全面禁止多種人工色素銷售。聯邦層級方面，美國食品藥物管理局（FDA）也已撤銷包括Red Dye No. 3在內的部分人工色素許可，並持續推動企業淘汰Red 40、Yellow 5、Yellow 6、Blue 1、Blue 2與Green 3等色素。

事實上，瑪氏早在2016年就曾承諾移除人工色素，但後來認為消費者對糖果中的色素問題並不在意，因此暫停計畫。如今在政策與市場壓力下，公司再度啟動改革。天然色素版M&M's預計8月先在Amazon獨家販售，而傳統人工色素版本暫時不會下架。瑪氏表示，最終目標是在2028年前，以天然原料完整重現M&M's經典六色糖果。

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