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哥倫比亞新總統出爐！「川粉」極右富商勝出　放話蓋10座超級監獄

▲▼ 哥倫比亞21日舉行總統決選，極右派富商律師德拉艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）勝出。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哥倫比亞21日舉行總統決選，極右派艾思普雷雅勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞21日舉行總統決選，崇拜美國總統川普的極右派富商律師德拉艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）以些微差距擊敗左翼參議員塞培德（Iván Cepeda），成功入主總統府，預計於8月7日正式就職。這場選舉結果也被外界視為拉丁美洲極右派浪潮持續升溫的最新力證。

《衛報》報導，初步計票結果顯示，艾思普雷雅獲得約1295萬票，得票率49.66%；塞培德則獲得約1270萬票，得票率48.7%，兩人差距僅約24萬9901票。相較於3周前首輪投票中逾67萬票的差距，此次勝差明顯收窄，另有約1.6%選票為空白票。

川普致電祝賀　擬攜手強化區域安全

艾思普雷雅在勝選演說中宣示，此次勝選將「永遠改變哥倫比亞的歷史走向」。他透露已與川普通話，「他表達支持並認可我們的勝利。」美國國務卿盧比歐也發文表示，已和當選人通話祝賀，強調川普政府期待雙方在區域安全合作、遏制非法移民及強化經貿連結上攜手合作。

自稱「圈外人」的艾思普雷雅以強硬打擊犯罪集團為核心競選主軸，承諾興建10座最高安全等級的「超級監獄」，揚言消滅犯罪分子，並計畫完全推翻現任總統裴卓（Gustavo Petro）推行的「全面和平」政策。該政策嘗試透過談判方式化解武裝衝突，但成效備受質疑，估計目前仍有逾2.7萬人隸屬哥倫比亞各犯罪組織。

艾思普雷雅更表示，將尋求美國支持，對古柯鹼種植園區實施空中打擊，而哥倫比亞正是全球最大古柯鹼生產國。

▲▼ 哥倫比亞左翼總統候選人塞培德（Iván Cepeda）。（圖／路透）

▲ 左翼總統候選人塞培德。（圖／路透）

從辯護黑幫律師到總統　反體制形象異軍突起

艾思普雷雅成長於哥倫比亞加勒比海沿岸，以替右翼準軍事組織領袖辯護的刑事律師身分打響名號，後轉型投資烈酒、房地產及男裝事業，並以社群媒體炫耀奢華生活風格著稱。

他去年7月宣布角逐總統大位，儘管長期與哥倫比亞右翼政治圈淵源深厚，卻刻意以反體制候選人形象包裝自己。副總統搭檔為經濟學家雷斯特雷波（José Manuel Restrepo），曾於保守派前總統杜克（Ivan Duque）執政期間擔任財政部長，預計將主導推動政府規模縮減4成的改革計畫。

裴卓、塞培德拒認初步結果

不過，選舉結果公布後隨即引發爭議。裴卓發文指控國家選舉登記局的初步計票存在違規情形，聲稱有投票站表單缺乏選務人員簽名，但未提出具體證據。他強調只承認正式核驗程序的最終結果，預計該程序需耗時約2天。塞培德陣營也拒絕承認初步結果，聲稱律師團隊正對全國3.3萬個投票站提出異議。但選舉觀察人士指出，在上一輪初步計票與正式驗票結果之間，差距從未超過0.1%。

隨著裴卓將於約6周後卸任，拉丁美洲左翼執政版圖將進一步萎縮，目前僅剩墨西哥、巴西、烏拉圭及瓜地馬拉仍由左翼政府執政。

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