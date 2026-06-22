美伊談判最新進度！建立3大機制「盼60天簽最終協議」　現場照曝光

▲卡達首相兼外交大臣阿塔尼（左下）與美國副總統范斯（右下）及川普女婿庫許納（中間）正在談判現場工作。（圖／翻攝X@MBA_AlThani_）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗在瑞士舉行的停戰後續談判持續進行中，調解國巴基斯坦與卡達發布最新聲明，證實談判在「積極且具建設性」的氛圍中進行，並已取得積極進展。卡達首相兼外交大臣阿塔尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）也分享照片，顯示他與美國副總統范斯及川普女婿庫許納正在研究議題，「來自琉森（Lucerne）的實況，工作仍在繼續。」

1、成立衝突化解小組

根據巴基斯坦與卡達聲明，美伊同意與黎巴嫩成立「衝突化解小組」，並由巴基斯坦及卡達協調進行，確保遵守諒解備忘錄，結束在黎巴嫩的軍事行動。

2、成立高層級委員會

美伊也同意成立「高層級委員會」（High Level Committee），為整個斡旋過程提供政治層級監督。

首席談判代表將定期向委員會彙報，並且分別領導聚焦核問題、制裁、監督及爭端解決的工作小組之運作，以確保落實諒解備忘錄。

該委員會也已就60天內達成最終協議的時程計畫達成共識，為立即啟動進一步的技術會談奠定基礎。

▼伊朗外交部長阿拉奇、國會議長卡利巴夫，偕同伊朗談判代表團出席。（圖／路透）



3、建立通訊管道

此外，雙方還同意建立通訊管道，避免事故、誤解或溝通不良，並確保商船安全通過荷莫茲海峽。

最後，巴基斯坦與卡達在聲明中指出，本週剩餘時間，各方將在瑞士布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）繼續針對所有議題展開技術會談。

2國也對美伊「持續致力於衝突的外交與和平解決方案」表達肯定與感謝，承諾將竭盡所能確保談判維持建設性基調，朝著最終協議邁進。