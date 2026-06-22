俄軍滲透！烏東戰略重鎮告急　前線士兵爆「長官不敢上報失守」

▲ 康斯坦丁諾夫卡附近前線的烏軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍正悄然滲透烏克蘭東部戰略要地康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），從南方推進後現蹤城市北郊，令整座城市陷入無人管控的「灰色地帶」。烏克蘭前線士兵向BBC披露現況，直言局勢遠比官方公開承認的更為嚴峻。

康斯坦丁諾夫卡地處頓巴斯地區要衝，一旦失守，俄軍將得以直逼烏克蘭在東部僅剩的兩大據點——克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk），全面控制頓巴斯的目標將近在咫尺。

城內130名俄兵活動 烏軍認清剿吃緊

烏克蘭第19軍指揮官巴庫林准將（Oleksandr Bakulin）雖聲稱「局勢在掌控之中」，但也承認城內仍有約130名俄軍士兵活動。一名不願具名、在城內執行任務的烏軍軍官向BBC坦言，「我們雖仍有清剿與突擊小隊在城內行動，但俄軍持續向當地集結更多兵力。」

俄軍推進的策略與先前攻下波克羅夫斯克（Pokrovsk）如出一轍，即採取包圍戰術，沿城市側翼推進以切斷補給路線，俄國國防部近日也宣稱已奪取城市西側多個村莊。儘管推進速度極為緩慢，一名烏軍軍官描述俄軍「有時一天只前進100公尺，甚至需匍匐前進才能抵達下一棟建築」，但烏方無人機部隊卻面臨嚴峻壓力。

俄軍優先摧毀烏無人機陣地 廉價中製無人機逼近

一名烏軍無人機飛手指出，俄方刻意以摧毀烏方無人機陣地為優先，導致烏軍被迫不斷後撤，「因為我們沒有足夠時間鎖定敵方飛手，他們可以自由行動、發現我方位置，戰線就這樣一步步移動。」他警告，目前俄軍已近到足以使用廉價中國製短程無人機執行偵察任務。

烏克蘭前線監測機構DeepState坦言，康斯坦丁諾夫卡淪陷「只是時間問題」，一旦失守，附近地區的後勤補給將更加複雜，就連繼續固守克拉莫托斯克都將「極度危險」。

兵力嚴重不足 指揮官隱匿失守不敢上報

前線士兵更透露，部隊既缺乏足夠增援彌補損失，指揮官也不願上報失守陣地，理由是「一旦上報就會被命令奪回，但我們根本沒有足夠人手守住現有陣地，更遑論發起攻勢。」