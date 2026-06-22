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快訊／英國首相施凱爾請辭！　10年內換7人

▲▼英國首相施凱爾於當地22日上午宣布辭去首相及工黨黨魁職務。（圖／路透）

▲ 施凱爾於2024年7月5日就任英國首相，至今僅近2年。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）不敵黨內逼宮，於當地22日上午在唐寧街10號門口宣布辭去首相及工黨黨魁職務，並已告知國王查爾斯三世。此舉被指是為有力接班人、大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）接任鋪路，屆時英國也將迎來10年內第7位首相。

施凱爾在演說中坦言，工黨內部正討論他是否是率領政黨參加下屆大選的最佳人選，而他已聽見黨內對此問題的答案，也欣然接受。他已要求工黨全國執行委員會制定黨魁競選時程，提名將於7月9日開始，並於夏季議會7月16日休會前截止，以確保在議會9月復會時選出新領袖。

演說最後他語帶哽咽說道，「當我離開這個國家最重要的職位時，我會把更多時間投入到更重要的角色，盡我所能成為我出色的妻子維多利亞最好的丈夫，她在順境與逆境中一直是我身邊的支柱。我也會盡力成為一個最好的父親，給我美麗的孩子們，他們是我的驕傲與喜悅」，並對親友、同事及首相官邸工作人員表達感謝。

閣員逼宮　幕僚草擬辭職稿

《衛報》報導，逾6名內閣部長私下向施凱爾直言，他的任期已到盡頭，16日的內閣會議氣氛更是劍拔弩張。施凱爾本人則利用周末在契克斯官邸（Chequers）閉關思考，核心幕僚也已於20日著手草擬辭職演說稿。

剛在梅克菲爾德（Makerfield）補選中以壓倒性票數重返國會的柏南是目前呼聲最高的接班人，一名閣員分析，施凱爾留任至9月對雙方都最有利，「這讓柏南有時間籌組入主唐寧街的班底，也讓施凱爾能夠有尊嚴地完成政治謝幕。」

柏南料被「保送」接班

部分施凱爾的核心圈人士認為，若能率先宣布卸任安排，反而能讓他保住最後一絲主動權。儘管外界猜測施凱爾會與柏南當面溝通，但據了解，他迄今未與柏南或另其競爭者、前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）進行交談。

接班形式目前存在2種可能發展，一是柏南得到壓倒性的黨團提名，無人出面挑戰，完成「加冕式」交接；二是斯特里廷或其他候選人取得足夠提名門檻，即20%黨團至少81名國會議員支持，形成正式黨魁選舉。斯特里廷上周宣稱已獲得81名議員背書，但黨內普遍研判他最終不會出線，因為贏面極低，貿然參選恐傷及新政府籌備工作。

啟動過渡會談　秋季預算案持續推進

過渡程序方面，首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）已與柏南陣營核心人物、前交通大臣海格（Louise Haigh）初步會面，後續會談也在規劃中。無論黨魁選舉是否出現競爭，秋季預算案的籌備工作都將持續推進，實質政策方向則將等待新任黨魁定奪。

美國總統川普（Donald Trump）此前於21日在自家社群平台Truth Social發文，批評施凱爾移民與能源政策失敗，並寫道「我祝他一切順利」，似乎已預告施凱爾的離去，令唐寧街頗為難堪。

商業大臣凱爾（Peter Kyle）當天代表政府出面時坦承，「我不想假裝這一切都沒有發生，黨內確實存在向首相發起挑戰的力量，事實的確如此。」他也呼籲工黨記取保守黨的教訓，確保任何領導層更迭都應以穩健方式進行，讓政府持續聚焦於民眾需求。

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