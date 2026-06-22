疑中國男闖仁川機場「女員工休息室」拉屎！　監視器全拍下

▲仁川國際機場管制區。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

韓國仁川國際機場一名疑似中國籍的男性旅客，竟擅自闖入第一航廈入境大廳內的「女性出入境查驗員休息室」，甚至在洗手間內排便。由於該休息室屬於嚴格限制進出的保安管制區，此事件引發外界對機場維安機制與當局處理方式的強烈質疑。

監視器揪出中國男擅闖

根據《京鄉新聞》等韓媒報導，韓國法務部仁川機場出入境與外國人廳調查指出，這起事件發生在4日晚間，隔天有女性員工進入位於第一航廈2樓入境大廳的休息室使用洗手間時，驚覺現場留有排便痕跡，事件才因此曝光。

出入境當局隨後調閱監視器畫面分析，確認拍到一名剛抵達機場的中國籍男性旅客，逕自走進該管制空間的畫面。

門鎖故障惹禍 員工不滿當局冷處理

事實上，出問題的女性員工休息室不僅一般民眾無法靠近，連入境旅客也絕對禁止進出，實質上已被劃定為機場保安管制區。據了解，案發當時該休息室出入口的電子鎖並未正常運作，才讓該名男子有機可乘。

部分員工對此感到相當不滿，認為當局事後並未積極採取向警方告發等處置措施；而事件發生後，官方僅在休息室前方架設了禁止進入的告示牌與安全圍欄。

官方回應：可能是內急走錯路

針對這起擅闖管制區的事件，仁川機場出入境與外國人廳回應表示，入境大廳屬於不特定多數人來往的頻繁場所，「很可能是內急的旅客走錯路，才會在該處如廁。」

當局進一步說明，雖然目前尚未查明肇事男子的真實身分，但考量到此案的嚴重性，目前正研議報請警方介入調查等相關措施。