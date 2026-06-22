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怒控美以毀約！伊朗「再封鎖荷莫茲」　單日航運量暴跌

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲伊朗宣布再次封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗指控以色列與美國違反臨時和平協議，宣布再次封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。根據最新航運數據顯示，海峽遭宣告封鎖後，周日通過該處的船隻數量呈現直線下滑，航運量大幅銳減。

報復以色列攻擊黎巴嫩　伊斯蘭革命衛隊出手

根據《路透社》報導，伊朗上周才剛與美國達成協議，同意將4月份的停火協議延長60天以利進行和平談判，並暫時解除了對荷莫茲海峽的實質封鎖。

然而，為了報復以色列對黎巴嫩的攻擊，德黑蘭當局的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）於周六再度宣布封鎖該水道。儘管伊朗動作頻頻，但美軍方面表示，目前商船仍在正常運作當中。

單日通行船隻驟降　僅剩5艘通過

根據分析公司Kpler的數據指出，周日僅有5艘船隻通過荷莫茲海峽，與前一天（20日）觀測到的26艘相比大幅減少。

在21日通過的船隻中，包含3艘超大型油輪（VLCC），每艘分別載有200萬桶的沙烏地阿拉伯原油與燃油，其中一艘正準備開往日本。不過分析公司也強調，這份數據可能未包含在波斯灣航行時關閉詢答機的船隻。

產油國急應變　推海峽內外裝卸選項

回顧周六的航運狀況，數據顯示當天共有13艘船進入海峽，其中包括2艘超大型油輪；而駛出海峽的船隻中，則有3艘載運阿拉伯聯合大公國、科威特及伊拉克原油的超大型油輪，另有3艘載運各式油品的油輪。

面對突如其來的封鎖局勢，波斯灣的產油商「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）與「科威特石油公司」（Kuwait Petroleum Corp）已緊急發布原油出售的招標公告，並彈性提供買家在荷莫茲海峽「內」或「外」進行裝卸的選項，以因應充滿變數的航運狀況。

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