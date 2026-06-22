打臉伊朗官媒！　美外交官稱「代表團根本沒離場」

▲伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 與伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammed Bagher Ghalibaf) 偕同伊朗談判代表團。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

針對外傳伊朗代表團因不滿美國總統川普威脅而退出談判一事，美方證實，伊朗代表團目前仍在瑞士的談判會場，雙方的討論仍在持續進行中，美國代表團甚至預計會徹夜趕工完成進度。

釐清荷莫茲海峽混亂訊息 美批伊朗「對內秀肌肉」

根據《以色列時報》報導，伊朗官方媒體先前宣稱，為了抗議美國總統川普（Donald Trump）對伊斯蘭共和國屢次放話威脅，來自德黑蘭的團隊已經憤而離場。此外，伊朗官媒更聲稱，為了回應以色列在黎巴嫩的軍事行動，已經封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

對此，美國外交官嚴正駁斥這些說法，並強調美國堅稱航道依然保持開放。美方指出，目前的討論重點正是放在「釐清伊朗針對荷莫茲海峽所釋出的一些混亂訊息」，同時建立避免衝突的機制，以確保海峽能維持全面暢通。

美方直言，伊朗官媒發布的一連串不實聲明，動機純粹是為了對伊朗國內民眾展現更強硬的姿態。

美伊會談成核心場合 聚焦黎巴嫩停火與核子協議

談及21日在瑞士的會談，該名美國外交官提到，「我們也探討了避免衝突的機制，以及如何落實黎巴嫩南部的停火協議。」這項聲明也進一步凸顯出，儘管以色列、黎巴嫩，以及伊朗在背後撐腰的恐怖組織真主黨（Hezbollah）皆未參與，美伊會談卻儼然成為討論黎巴嫩議題的最核心場合。

除了區域衝突，核子協議也是談判的一大關鍵。美國外交官表示，在瑞士的談判代表們已經針對「核子協議的各項要素」進行了非常熱烈且深入的討論，雙方也計畫將今日的工作成果，當作未來持續進行技術性對話的起點。