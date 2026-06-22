爸媽先進更衣室！日5歲童「獨留湯屋」疑爬窗墜河　警消急尋

記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣霧島市發生一起兒童失蹤案！一名來自熊本縣的5歲男童，21日與家人前往當地一處溫泉設施泡湯，沒想到父母才剛轉身踏入更衣室，男童竟在「一轉眼」間失蹤。由於該溫泉設施緊鄰一條水流湍急的河川，且湯屋內設有大面積窗戶，警消懷疑男童可能爬出窗外不慎墜河，目前正擴大搜救當中。

父母先進更衣室 男童獨留湯屋消失

綜合日媒報導，警方與消防單位表示，失蹤的是就讀於熊本縣八代市幼兒園的5歲男童田中嶺臣。21日下午3時35分至40分左右，男童母親焦急報案指稱，「在溫泉設施一轉眼的空檔，5歲的兒子就不見了，可能掉進河裡了。」

據了解，事發地點位於霧島市隼人町嘉例川的溫泉設施「嘉例川之湯」，當時一家人正在獨立的家庭湯屋內泡湯，父母先行前往更衣室，隨後便發現田中嶺臣失去了蹤影。

湯屋大窗緊鄰河川 警消憂爬窗墜河

「嘉例川之湯」位於河畔，設施內並列著多間獨立的家庭湯屋，而部分靠河川一側的湯屋設有大面積的窗戶。警消人員推測，男童極有可能是從湯屋的窗戶爬出外頭後，不慎墜入一旁的河中。

由於案發首日的搜救並無所獲，警消於隔日清晨再度展開全面搜索，並以現場附近的河川為主要尋找範圍。

由於該河川水流湍急，且佈滿大大小小的岩石，消防隊員全副武裝繫上安全索進入河中，仔細確認岩石陰影處及深水區；此外，警方機動隊也同步投入小艇，進行水上搜救作業。

男童失蹤時全裸 警方公布特徵尋人

霧島警察署目前已對外公布男童特徵，呼籲大眾提供線索。

田中嶺臣身高約120公分，體型偏瘦；髮型部分，瀏海長度約至眉毛，兩側頭髮長度及耳。令人擔憂的是，男童失蹤時並未穿著任何衣物（呈現全裸狀態），也沒有穿鞋。警方呼籲民眾若有任何相關資訊，可向霧島警察署通報。