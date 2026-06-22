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玻利維亞救援專機墜毀！　機上6人全數罹難

▲▼在玻利維亞（Bolivia）總統羅德里格·帕斯（Rodrigo Paz）因經歷數週的暴力衝突與封路抗爭，宣布全國進入緊急狀態後，軍方人員已部署於玻利維亞的埃爾阿爾托（El Alto）。（圖／路透）

▲玻利維亞軍方人員部署於埃爾阿爾托（El Alto）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞長達50天的社會危機好不容易迎來一絲曙光，幾週來首度清除部分主要抗議路障。然而，一架軍方救援專機卻在21日不幸墜毀，造成機上6人全數罹難。

救援專機墜毀山區　曾助癌童挺過封路就醫

根據《路透社》報導，玻利維亞國防部發布聲明指出，一架執行救援任務的空軍專機，從拉巴斯（La Paz）近郊的埃爾阿爾托市（El Alto）起飛，準備前往科恰班巴（Cochabamba）的途中意外墜毀。機上4名平民與2名機組人員全數罹難，無一生還。

當局表示，這架失事的塞斯納（Cessna）FAB-409專機，最終在科恰班巴省安地斯山脈（Andes）的高海拔偏遠山區被尋獲。目前尚未確認墜機原因，官方也未透露這趟任務的具體細節，但特別提到在封路期間，這架飛機過去幾週一直負責接送罹患癌症的病童前往治療中心。

50天動亂迎曙光　國會准軍方擴大清除路障

玻利維亞因反政府封路抗爭，導致全國陷入長達50天的社會危機，多處主要幹道癱瘓，讓大批貨車受困，並造成糧食、燃料和藥品供應中斷。

▲▼在玻利維亞（Bolivia）總統羅德里格·帕斯（Rodrigo Paz）因經歷數週的暴力衝突與封路抗爭，宣布全國進入緊急狀態後，軍方人員已部署於玻利維亞的埃爾阿爾托（El Alto）。（圖／路透）

▲軍方人員正在清除道路以移除路障。（圖／路透）

總統帕斯（Rodrigo Paz）日前宣布全國進入緊急狀態後，立法議會以壓倒性票數通過政令，授權軍方擴大部署來清除路障，並嚴格禁止民眾癱瘓公路。在政府與抗議民眾溝通取得連串突破後，目前全國未拆除的路障已下修至28處。

大砍補助引爆民怨　前總統支持者據點爆停電

這場動亂的導火線，起因於國內面臨美元嚴重短缺，總統帕斯為縮小預算赤字，並與國際貨幣基金組織（IMF）協商紓困方案，突然大砍行之有年的燃料補助。儘管政府隨後試圖穩定燃料價格，並撤回惹民怨的土地改革政策，但工會仍強烈要求調薪、解決燃料與美元短缺，甚至要求帕斯下台負責。

值得注意的是，許多參與抗議的群眾都是左派前總統莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者。

莫拉萊斯在社群媒體上發文指出，作為其政治大本營的科恰班巴熱帶區（Tropic of Chochabama），目前正面臨停電、通訊中斷以及銀行服務受限等困境。此外，經歷長期抗爭的破壞，玻利維亞境內仍有許多道路需要進行大規模的清理與修繕。

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