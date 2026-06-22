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歐洲熱浪飆近40°C！　義、法多國發布高溫警報

▲法國巴黎民眾戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎民眾戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

歐洲正遭遇今年夏季首波大規模熱浪侵襲，多國氣溫逼近40°C，義大利、西班牙、法國及德國紛紛發布高溫警報，不僅交通運輸受影響，野生動物也面臨生存壓力。專家警告，極端高溫來得比往年更早，恐預示今夏將出現持續性熱浪。

路透社報導，6月21日適逢北半球夏至，但熱浪已提前發威。義大利多地連日超過35°C，當局對波隆那（Bologna）、佛羅倫斯（Florence）、米蘭（Milan）及杜林（Turin）等8座城市發布最高等級紅色警報。在羅馬（Rome），聚集於聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）的信徒紛紛撐傘遮陽，參與教宗主持的例行祈禱。

氣象專家指出，這波高溫由撒哈拉沙漠熱空氣北移，加上「非洲反氣旋」高壓系統形成的「熱穹頂」效應所致，使熱氣滯留西歐與中歐上空，氣溫持續攀升。

西班牙國家氣象局（AEMET）已發布紅色與橘色警報，預估伊比利半島及馬約卡島（Mallorca）部分地區將達39°C至40°C以上，熱浪至少持續至本周中。

高溫也開始衝擊交通。法國國鐵（SNCF）表示，酷熱恐損害架空電纜並導致鐵軌膨脹，目前已動員數千名員工監控鐵路系統，並取消71班城際列車。

德國氣象局（DWD）則警告高溫後可能出現強烈雷暴。柏林（Berlin）遭暴雨與強風吹襲，影響露天音樂活動及柏林公開賽（Berlin Open）網球賽進行。

野生動物同樣受害。比利時那慕爾（Namur）附近一處救援中心表示，近日已接收約150隻因高溫受害的動物，其中幼鳥情況最嚴重。救援人員指出，許多雛鳥因巢內溫度過高而提前跳巢求生。

專家表示，歐洲熱浪近年來愈發頻繁且強烈，與全球暖化趨勢密切相關，極端高溫正逐漸成為新常態。

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