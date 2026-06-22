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正妹運動完「背包突炸開」大火狂竄！　原因竟是行動電源

▲▼哈薩克一名27歲網紅漢茲娜（Dilyara Khamzina）因行動電源爆炸而燒傷。（圖／翻攝自X）

▲漢茲娜因行動電源爆炸而燒傷。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

哈薩克一名27歲網紅漢茲娜（Dilyara Khamzina）日前運動完正準備離開健身房，不料身上斜背的包包突然毫無預警瘋狂狂冒濃煙，緊接著在極度貼近臉部的地方炸開，整個人一瞬間被熊熊火球給吞噬。雖然她拼命扯落包包逃跑，但猛烈火勢早已迅速延燒，導致她頭頸部、右半邊身體嚴重燒燙傷。

根據《太陽報》報導，這起驚悚事件發生在6月14日。現年27歲的漢茲娜是一名內容創作者兼知名卡拉OK酒吧的藝術總監，在網路上小有名氣。事發當天，她一如往常到健身房運動，結束後走到櫃檯拿取自己的隨身物品，正當她神色輕鬆地把手機放在長椅上、準備換上拖鞋時，意外卻突然降臨。

隨身包爆炸噴火　監視器直擊吞噬瞬間

從健身房曝光的驚人監視器畫面可以看到，迪莉婭拉當時將隨身包包斜背在肩膀上，下一秒包包卻突然開始劇烈冒出濃煙。正當眾人還來不及反應時，包包內的行動電源竟瞬間炸開，當場引燃巨大火球。

漢茲娜回憶當時驚恐的過程表示，「我當下根本搞不清楚發生什麼事，四周一片死寂，耳邊只有不斷傳來砰砰砰的爆炸聲。後來我才意識到是我的包包起火了！」

畫面中，漢茲娜在火海中拼命想把包包從肩膀上扯下來，健身房員工見狀，立刻拿起滅火器試圖撲滅火勢，但因為火勢過於猛烈，員工隨後趕緊將包包移到室外才終於將殘火徹底熄滅。

一照鏡子崩潰　大面積燒傷、頭髮眉毛全燒焦

健身房主管在第一時間撥打救護車，醫護人員在5分鐘內迅速趕抵現場，並立刻對漢茲娜的傷口進行緊急處置。漢茲娜坦言，自己一開始還沒完全意識到事情的嚴重性，甚至還一度抗拒、覺得不用麻煩救護車到場。

「但當我一照鏡子，看到自己被燒焦的頭髮、精緻的臉蛋和被摧毀的眉毛、睫毛，我的心理防線瞬間崩潰，當場歇斯底里大哭。」

這起意外導致她的頭部、頭皮、右手臂及右側軀幹大面積嚴重燒燙傷。她隨後被緊急送往燒燙傷中心，雖然傷勢嚴重，且醫護人員強烈建議立刻住院，但她最終拒絕，選擇回家休養。

大白天突爆炸　32度高溫恐是致命元凶

這起意外也讓漢茲娜百思不得其解，她透露自己一直以來對使用電器都非常注意，每天晚上睡前都一定會確認關掉所有電器，連微波爐的插頭都不放過，就是擔心晚上會發生火災。她萬萬沒想到，自己如此防範，行動電源竟然會在大白天爆炸起火。

報導指出，意外發生當天當地的氣溫高達32度，炎熱的高溫恐是釀成裝置過熱爆炸的元凶之一。

漢茲娜也嚴正警告所有粉絲，「大家挑選行動電源時一定要格外小心。仔細檢查有沒有裂痕、凹痕，或者裡面有沒有澎包（鼓起來）、是不是曾經摔過……照顧好自己，天氣熱的時候，千萬不要在包包或車子裡放任何來路不明的電子裝置！」

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