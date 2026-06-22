曾與切格瓦拉、卡斯楚一同作戰！　古巴革命元老殞落享耆壽94歲

▲古巴革命元老瓦德斯逝世。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

古巴革命元老瓦德斯（Ramiro Valdes）逝世，享耆壽94歲。古巴總統狄亞士卡內（Miguel Diaz-Canel）21日在社群媒體宣布這項消息，形容瓦德斯的離世「如同失去父親般令人心痛」，但未說明死因。

瓦德斯是已故古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）最早期的戰友之一，也是1959年古巴革命成功後的重要政府高層人物。他曾獲授「共和國英雄」及「革命司令」等榮譽頭銜，並長期擔任古巴共產黨最高決策機構政治局成員，直到2019年卸任。

狄亞士卡內在社群平台X發文表示，「瓦德斯的離世令人無比悲痛，就像失去父親一樣。」他並以古巴革命經典口號向這位革命元老致意，「直到勝利，永遠如此，指揮官！」

1932年4月28日出生的瓦德斯，21歲時便參與卡斯楚領導的蒙卡達兵營（Moncada Barracks）攻擊行動，揭開推翻巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）政權革命序幕。流亡墨西哥期間，他持續追隨卡斯楚，並成為1956年搭乘「格拉瑪號」（Granma）遊艇返回古巴、重啟武裝革命的82名成員之一。

當年僅有12人成功倖存，其中包括卡斯楚、後來接任總統的弟弟勞爾．卡斯楚（Raul Castro），以及阿根廷革命家切．格瓦拉（Ernesto “Che” Guevara）。

革命期間，瓦德斯在古巴東部的謝拉馬埃斯特拉山脈（Sierra Maestra）與卡斯楚兄弟並肩作戰，並擔任切．格瓦拉的副指揮官。他參與決定性的聖塔克拉拉戰役（Battle of Santa Clara），最終協助推翻巴蒂斯塔政權，促使對方於1959年元旦逃離古巴。

革命勝利後，瓦德斯出任新成立的國家安全機構主管，之後歷任內政部長、國防部副部長、資訊與通訊部長、副總統等重要職務，成為古巴政壇最具影響力的人物之一。

與卡斯楚及切．格瓦拉一樣，瓦德斯長年身穿橄欖綠軍服出席公開場合，並保留革命時期標誌性的山羊鬍。他也以熱愛運動聞名，即使年過80歲仍維持規律健身習慣。隨著瓦德斯辭世，古巴革命第一代核心人物再少一人，象徵一個深刻影響拉丁美洲與冷戰歷史世代的逐漸落幕。