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哈格島睽違6週解封！　 彭博：伊朗狂運2千萬桶原油

▲▼ 伊朗哈格島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲伊朗哈格島（Kharg Island）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗於本月17日正式簽署臨時和平協議後，雙方緊繃關係迎來曙光，而伊朗也成為這波低氣壓散去後的最早受惠者，不僅立刻重啟原油出口，短短一週內更一口氣運出高達2000萬桶原油。外媒指出，隨著美軍解除港口封鎖，伊朗最重要的石油樞紐「哈格島」（Kharg Island）終端設施也終於恢復運作。

避開荷莫茲海峽　11艘油輪火速出港

根據《彭博社》報導，在波斯灣危機尚未完全解除之際，許多國際航運業者因為擔憂船隻與人員安全，遲遲不敢貿然通過荷莫茲海峽。不過，伊朗看準時機，巧妙利用停泊在阿曼灣查巴哈港（Chabahar）外海的船隊，成功讓11艘油輪載著約2000萬桶原油順利駛離。

報導指出，查巴哈港在地理位置上緊鄰巴基斯坦邊界，正好避開了最敏感的衝突熱區。

封鎖6週迎來解封　哈格島出口命脈重啟

除了阿曼灣的捷報，更具指標性意義的是，隨著美國海軍撤除對伊朗港口的封鎖陣線，停擺了約一個半月的哈格島原油裝載作業終於全面重啟。

哈格島隱身於波斯灣西北部深處，不僅是伊朗境內最核心的石油裝載基地，更一手包辦了全國高達9成的原油運輸量。這座海上樞紐重新運作，意味著伊朗的經濟大動脈已正式接通。

衛星直擊「海上巨無霸」排隊裝油

《彭博社》彙整最新的船隻追蹤數據指出，目前哈格島西側的「海島」（Sea Island）終端設施，已迎來3艘超大型原油輪（VLCC）停靠，這種海上巨無霸每艘的胃口極大，單趟就能吃下約200萬桶的原油。

透過歐盟「哨兵2號」（Sentinel-2）衛星在20日捕捉到的最新影像可見，已有兩艘巨型油輪穩穩停靠在碼頭泊位上進行作業，還有第3艘正朝著碼頭靠近；對比「哨兵1號」（Sentinel-1）在19日拍下的畫面，當時泊位上仍是空空如也，顯示解封後的復工速度相當驚人。

回顧這段遭封鎖的低迷時期，從5月6日算起的44天觀測期內，哈格島的兩處碼頭僅有27天被拍到有一艘超大型原油輪停靠，與如今的熱絡景象形成強烈對比。

數據更顯示，目前在哈格島以東的海域，至少還有20艘大小不一的油輪正在下錨排隊，準備將源源不絕的伊朗原油運出波斯灣。

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