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AI爆噴亞股狂飆！台日韓「全民瘋炒股」　連小學生也殺進場

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲隨著AI浪潮襲捲全球，連帶引爆台灣、韓國與日本的全民炒股熱。（圖／記者湯興漢攝）

記者張方瑀／綜合報導

隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，亞洲科技巨頭的身價跟著水漲船高，連帶引爆台灣、韓國與日本的「全民炒股」狂熱。驚人的投資報酬率不僅讓一般上班族趨之若鶩，就連還在念書的大學生與未成年孩童都紛紛跳下股海，這波瘋狂的散戶投資熱潮也引起了美國媒體的高度關注。

台積電效應發威　「我在神山上班」成最強搭訕神句

根據《華爾街日報》報導，儘管近期市場出現回檔震盪，但在「護國神山」台積電的領軍下，台股總市值在過去一年間依然翻了一倍。如今台積電的市值突破2.2兆美元，不僅狠甩電動車龍頭特斯拉（Tesla）與臉書母公司Meta，更躍居全球第7大企業。

這波熱潮席捲全台，連計程車運將都在方向盤後緊盯盤勢；報導更打趣形容，只要對外宣稱「自己在台積電上班」，幾乎成了把妹不敗的搭訕台詞。

37歲的保險業務員葉倫豪（Yeh Lun-hao，音譯）月收入約2100美元（約台幣6.6萬元），他將過半的薪資重押在台灣AI與半導體概念股，如今手上的股票價值已暴增3倍，近期甚至豪砸約44萬美元（約台幣1400萬元）在台中買下了一間4房公寓。

他直言，若沒有半導體產業的爆發，這一切根本不可能發生，這筆投資讓他「從單純的生存模式，轉變成能真正享受這個世界的美好」。

此外，目前在美國密西根大學攻讀研究所的台灣青年王偉文（Kevin Wang Wei-wen，音譯）也接到了台積電的錄取通知。儘管他深知這份工作壓力極大、相當吃重，但「台積電工程師」的光環在台灣擁有極高的社會地位，對於那些對未來女婿百般挑剔的台灣父母來說，這個頭銜依然魅力無法擋。

一秒鐘盈虧抵整月薪水　韓國未成年瘋開戶

鏡頭轉向韓國，南韓股市的總市值同樣飆升了兩倍之多。24歲的軟體工程師羅世彬（Na Se-bin，音譯）自今年1月起，將畢生積蓄約4.7萬美元（約台幣150萬元）全數投入股市，「短短一秒鐘的盈虧，就能抵上我一個月的薪水！」儘管深知風險極高，但看著手中部分持股價格翻倍，她坦言這種誘惑實在難以抗拒。

▲▼南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓券商Toss Securities在今年第一季，就為18歲以下的未成年人開設了超過18萬個交易帳戶市。（圖／達志影像／美聯社）

這股狂熱不分年齡，35歲的小學教師崔成豪（Kevin Wang Wei-wen，音譯）的持股價值也在一年內翻了近5倍，總額突破30多萬美元（約台幣950萬元）。他甚至透露，連班上的學生都會開心地分享「爸媽最近炒股賺大錢」。

首爾BMW經銷商的業務主管林在勳（Lim Chae-hoon，音譯）也觀察到，越來越多上門看車的客戶會炫耀自己在股市發了筆意外之財，顯見「現在手頭寬裕的人明顯變多了」。

更誇張的是，南韓券商Toss Securities在今年第一季，就為18歲以下的未成年人開設了超過18萬個交易帳戶，這些孩子在取得父母同意下，正親自操盤進出股市。

日經指數狂飆！日本大學生緊盯盤勢伺機而動

日本股市的表現同樣不容小覷，日經指數暴漲逾80%，投資報酬率甚至是美股標普500指數的3倍。21歲的大學生尚怜輝（音譯）目前在台積電設廠的熊本攻讀半導體工程，他發現身邊的同學們幾乎都在跟風買股。

身處這波浪潮中，尚怜輝也時刻緊盯市場動態，不過相對理性的他表示，打算等畢業且擁有一份穩定工作後再進場操盤，「我想等自己能賺一筆像樣的收入後再說。」

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