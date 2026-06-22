美伊恢復談判！　預計徹夜工作「聚焦3大議題」

▲左起美國副總統范斯（JD Vance）、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與卡達首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗在瑞士舉行的停戰後續談判持續進行中，雖然美國、伊朗與調解方巴基斯坦、卡達的四方會談，一度因川普的威脅言論導致伊朗代表團離席抗議而中斷，但現已恢復。美方官員21日表示，雙方磋商已進入深夜階段，美國代表團預計「通宵工作」，以尋求在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、黎巴嫩停火及核協議等關鍵議題上取得進展。

美國副總統范斯（JD Vance）率領的代表團目前仍在瑞士與伊朗官員密集會談。一名參與談判的美國資深外交官向媒體表示，范斯及美方團隊自抵達後便持續與伊朗方面展開會議與協商。

該名外交官說，「伊朗代表團仍在這裡，討論仍在進行中。我們預計會持續工作一整晚。」

根據美方說法，目前談判重點之一是釐清伊朗近期對荷莫茲海峽的相關表態，並建立具體機制，確保這條全球最重要能源運輸航道之一能夠持續保持開放。

官員指出，雙方也討論了避免軍事衝突升級的協調機制，以及如何落實黎巴嫩南部停火安排，「我們也處理了衝突降溫機制，以及如何執行黎巴嫩南部停火協議等問題。」

在核問題方面，官員透露，美伊雙方已就核協議各項核心內容展開深入討論，希望為後續技術層級談判建立基礎架構。

美國與伊朗本月稍早簽署終戰諒解備忘錄（MOU），同意展開最長60天談判，內容涵蓋伊朗核計畫、制裁解除、荷莫茲海峽航運安全及區域穩定等議題。此次瑞士會談被視為雙方邁向最終和平協議的重要一步。