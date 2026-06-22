納坦雅胡強硬表態「駐守黎巴嫩南部」　真主黨嗆侵略者離開

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日表示，以軍將持續駐守黎巴嫩南部安全區，直到不再有安全需求為止，並重申無論中東局勢如何發展，都不會允許伊朗取得核武。真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）則強硬回應，拒絕以色列在黎巴嫩境內設立任何安全區，並要求以軍全面撤離。

法新社報導，納坦雅胡表示，「只要有需要，我們會一直駐守黎巴嫩南部的安全區，以保護我們珍愛的北部居民和全體以色列國民。沒有任何事情會改變這項承諾。」他同時將焦點轉向伊朗核問題，強調不論伊朗政局如何變化，以色列都不會允許德黑蘭擁有核武器。「只要我還是以色列總理，這件事就不會發生。」

納坦雅胡稍晚在另一場公開活動中表示，以色列與美國在中東戰爭期間已達成最重要目標之一，就是阻止伊朗取得核武能力，「我們阻止了伊朗毀滅以色列的計畫。否則今天他們可能已經擁有原子彈來實現這個目標。」

另一方面，真主黨領袖卡西姆透過電視演說駁斥以色列的安全區構想，強調黎巴嫩不會接受任何形式的以軍長期駐留，「以色列部隊留在黎巴嫩土地上是不可能的。對以色列來說，這裡沒有安全區。」他指出，黎巴嫩軍方負責維護國家主權與安全，真主黨將與國軍合作應對外來威脅，「以色列是侵略者，必須離開。」