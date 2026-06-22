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川普嗆伊朗總統「管好嘴巴」：若有必要將拿下荷莫茲徵20%通行費

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日再度對伊朗釋出強硬訊號，警告若有必要，美國將控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並對通過海峽運輸原油的船隻收取高額通行費。他也警告伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「管好自己的嘴」，否則美方可能採取更進一步行動。當天是美伊簽署諒解備忘錄後首場技術談判，歷時約80分鐘，據傳伊朗代表團在川普發出威脅言論後離場，對此表達抗議。

福斯新聞首席國際特派員英斯特（Trey Yingst）表示，他與川普進行超過20分鐘電話訪問，內容涵蓋美伊瑞士會談、伊朗政權威脅及荷莫茲海峽局勢等議題。英斯特在節目中轉述，川普表示，如有必要，美國未來可能控制荷莫茲海峽，並向通過海峽的油輪徵收運載原油總價20％的通行費。

川普形容，美國將是荷莫茲海峽與中東地區的「守護天使」。這番話被視為回應伊朗當局先前以以色列攻擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）為由，再度宣布封鎖荷莫茲海峽。

英斯特轉述，川普曾在晚間與伊朗高層官員通話，並強硬警告對方，「你若關閉海峽，就不會有國家，你更回不去那該死的國家。」

伊朗總統裴澤斯基安稍早表示，伊朗不會放棄擁有濃縮鈾的權利，並批評美方要求伊朗無條件讓步。川普則在訪談中回應，伊朗總統最好注意自己的言行，否則美國將「拿下伊朗其他部分」。

川普也談及美伊簽署的諒解備忘錄（MOU），強調這只是停火安排的延長，並非最終協議。他表示，自己手中仍握有各種選項，若伊朗在60天停火期內未能於談判桌上嚴肅承諾，美國之後可以「為所欲為」。

川普並稱，正是因為雙方簽署諒解備忘錄，才使1900萬桶原油於20日順利通過荷莫茲海峽。

英斯特分析指出，川普這番話不僅是說給伊朗當局聽，也是在提醒各國領袖。由於美國僅使用少量伊朗產出的石油，川普先前曾呼籲其他國家共同參與維護國際水道安全，但多數國家並未直接介入，僅在後續派軍協助。

川普在訪問中也談及以色列與黎巴嫩衝突。他表示，對以色列仍無法擺脫真主黨感到失望，認為以軍除了摧毀黎巴嫩建築外缺乏有效作為。他並提議提高敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的作用，讓敘利亞進入黎巴嫩南部對付真主黨，並稱敘利亞的地面行動可能會更精準。

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