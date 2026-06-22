美伊首輪談判結束　傳伊朗代表離場抗議川普威脅言論

▲左起美國副總統范斯、巴基斯坦總理夏立夫與卡達首相兼外交大臣穆罕默德。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

儘管伊朗因不滿以色列持續攻擊黎巴嫩，再度片面宣布封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國與伊朗仍依照既定計畫，於21日在瑞士展開最終和平協議的技術層級談判。據悉，雙方首輪會談歷時約80分鐘後結束，伊朗代表團離席，抗議美國總統川普的威脅言論。

美伊MOU後首場正式面對面談判

美伊雙方當天在瑞士布爾根施托克（Bürgenstock）舉行後續磋商，這也是兩國簽署終戰諒解備忘錄（MOU）後的首場正式技術談判。伊朗代表團由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）及外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）率領；美方則由副總統范斯（JD Vance）、中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）出席。

此外，促成美伊停火的斡旋方也參與會談，包括巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），以及卡達首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。

范斯在四方會談開始前表示，過去數小時的協商已取得進展，預期未來幾個小時還將有更多突破。他形容此次會談具有歷史意義，可能為美伊關係翻開新頁。

范斯說，川普希望重塑美國與伊朗人民的關係，並向伊朗釋出善意訊號，「如果你們的領導層願意停止煽動區域不穩定，放棄發展核武的野心，那麼美國也願意從根本上改變與伊朗的關係。」

范斯表示，川普政府致力推動中東全面停火，雖然過程充滿挑戰，但過去幾天在確保黎巴嫩停火方面已取得重大進展。他也坦言，技術談判未必能一次解決所有分歧，但這是美國與伊朗首次以完整談判團隊形式坐下來協商，具有重要象徵意義。