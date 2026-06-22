川普警告伊朗不達成協議　美國將接管荷莫茲海峽

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

在美國、伊朗雙方代表團正在瑞士進行談判之際，美國總統川普21日表示，若伊朗不能跟美國達成協議，美國可能會「接管」荷莫茲海峽。

談判同步強硬表態 川普揚言接管海峽

根據美國CNN報導，川普21日接受媒體訪問時說，「如果必要的話，我們可能會接管海峽。如果他們不達成協議，我們將收取通行費」。

川普疑似還向正在談判的伊朗代表團發出警告，「你們要是關閉了這條海峽，你們的國家就完了，你們連回國都做不到」。

川普也重申，他相信美國可以成為荷莫茲海峽的「守護天使」，並從經荷莫茲海峽運輸的石油中抽取20%收益。

美伊瑞士首度會談 聚焦核議題與承諾

美國與伊朗21日在瑞士舉行談判，也是備忘錄簽署以來，雙方代表團首次的會談，美方由范斯率團出席，成員包含川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner），伊方則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）代表參與。

范斯在啟程出發前曾說，希望能在核議題與黎巴嫩停火議題方面取得進展。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）提到，伊朗代表團將強力要求落實美國在備忘錄中所概述的承諾，並尋求釐清對方究竟打算如何具體落實這些承諾。