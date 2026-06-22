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拿尊嚴換虛擬幣？男子額頭刺青賺44萬　加密平台祭169萬極限挑戰　

為獲取加密貨幣獎勵，直接將平台名稱刺在額頭，引發外界熱議。（圖／翻攝自 Pump.fun）

▲為獲取加密貨幣獎勵，直接將平台名稱刺在額頭，引發外界熱議。（圖／翻攝自 Pump.fun）

圖文／CTWANT

加密貨幣圈近日出現一個引發巨大爭議的新平台。迷因幣發行平台Pump.fun推出名為「GO」的懸賞任務服務，號稱任何人都能透過加密貨幣發布任務、設定獎金，再由其他用戶完成挑戰領取報酬。短短上線數週便吸引大量玩家湧入，不過從額頭刺青、馬桶沖臉到攀登聖母峰等極端任務接連出現，也讓外界質疑，這究竟是創新的創作者經濟模式，還是一場拿生命與尊嚴換取流量和金錢的危險實驗。

聖母峰挑戰任務祭出逾百萬元獎金，成為平台最受矚目的懸賞之一。（圖／翻攝自 Pump.fun）

▲聖母峰挑戰任務祭出逾百萬元獎金，成為平台最受矚目的懸賞之一。（圖／翻攝自 Pump.fun）

根據《Crypto Briefing》與《紐約郵報》（New York Post）報導，GO平台運作方式類似區塊鏈版的任務媒合網站。任務發布者需先將獎勵金存入平台託管帳戶，待參與者完成指定內容並提交證明後，系統才會將加密貨幣發放給挑戰者。Pump.fun共同創辦人阿隆科恩（Alon Cohen）將其形容為「讓任何人都能花錢請別人完成任何事情」的新型態市場，而平台上線後也迅速成為迷因幣社群的新焦點。

在高額獎金刺激下，各種獵奇挑戰開始大量出現。其中最受關注的是一名菲律賓男子為了獲得約1.5萬美元（約新台幣44萬元）報酬，直接在額頭刺上「bounty.fun」字樣。還有人為了數十美元獎金，把臉伸進馬桶後按下沖水鈕，也有人穿著猩猩裝走上街頭、將整桶牛奶從頭頂澆下，甚至接受各種羞辱性挑戰，只為換取加密貨幣獎勵。

Pump.fun推出GO懸賞平台後，各種高風險與獵奇挑戰迅速在加密貨幣社群蔓延。（圖／翻攝自Pump.fun）

▲Pump.fun推出GO懸賞平台後，各種高風險與獵奇挑戰迅速在加密貨幣社群蔓延。（圖／翻攝自Pump.fun）

除了博眼球的任務外，平台也出現不少高風險挑戰。目前獎金最高的任務之一，是要求參與者登上世界第一高峰聖母峰，並在山頂透過預測市場網站完成指定下注，獎勵高達5.72萬美元（約新台幣169萬元）。另有任務要求參與者追隨2026世界盃足球賽事，在各個比賽場館展示特定迷因幣標語，完成後可獲得約2.6萬美元（約新台幣77萬元）報酬。過去甚至曾出現鼓勵民眾以跳傘方式闖入世界盃球場的提案，最終因爭議過大而遭移除。

平台爆紅過程中也出現不少荒誕插曲。某項刺青任務原本要求挑戰者將迷因幣名稱「$bountywork」刺在額頭上，但發布者誤將單字拼成「$boutywork」。沒想到參與者仍照著錯字完成刺青，隨後竟有人順勢推出同名迷因幣炒作，吸引投資人追捧，市值一度衝上60萬美元（約新台幣1770萬元），成為加密貨幣圈最具戲劇性的事件之一。

然而，真正引發外界憂慮的並非這些荒謬挑戰，而是平台的審核漏洞。《Crypto Briefing》指出，GO平台曾出現與輕生相關的高額懸賞任務，獎金高達69萬美元（約新台幣2030萬元），直到社群輿論炸鍋後才被撤除。批評者認為，平台往往是在內容曝光後才介入處理，而非事前把關，恐怕無法有效阻止危險行為擴散。

隨著爭議持續升溫，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）批評這種模式宛如反烏托邦社會的縮影；X平台產品主管尼基塔比爾（Nikita Bier）則質疑，平台實際上是在利用部分人的經濟困境，誘使他們為了金錢做出羞辱自己甚至危及生命的舉動。許多網友更將GO平台比喻為現實版《黑鏡》（Black Mirror），認為當流量、投機與金錢結合後，人類行為可能被推向難以想像的極端。

分析人士指出，GO平台最特殊之處在於形成一種「任務—流量—迷因幣」循環。挑戰內容吸引關注，社群分享帶來流量，流量再推升相關代幣價格與交易量，甚至催生新的迷因幣項目。這種結合創作者經濟、社群媒體與加密貨幣投機的新模式，正快速改變網路文化，但也讓監管與道德界線面臨前所未有的挑戰。

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