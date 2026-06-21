　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

快訊／美伊在瑞士開始談判

▲▼ 瑞士國旗 。（圖／路透）

▲美伊21日在瑞士開始談判，期盼能永久結束在中東的戰爭。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

《新華社》最新消息指出，美國副總統范斯（JD Vance）、伊朗談判團21日抵達瑞士後，雙方及其他2個調停國目前已在瑞士下瓦爾登州的布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）正式展開談判，期盼能永久結束在中東的戰爭。

美伊日前已完成簽署的終戰備忘錄（MOU），雙方同意展開最長60天的談判，尋求解決伊朗核子計畫爭議、解除制裁及恢復區域穩定。

美國與伊朗21日在瑞士舉行談判，也是備忘錄簽署以來，雙方代表團首次的會談，美方由范斯率團出席，成員包含川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner），伊方則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）代表參與。

范斯在啟程出發前曾說，希望能在核議題與黎巴嫩停火議題方面取得進展。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）提到，伊朗代表團將強力要求落實美國在備忘錄中所概述的承諾，並尋求釐清對方究竟打算如何具體落實這些承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
299 1 5244 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
熬夜不只隔天累！中醫揭「4大透支警訊」
科技男激戰女同事狂讚很會搖！小王免賠原因曝
快訊／美伊在瑞士開始談判
針孔偷拍「醫美診所大復活」　醫爆：頂下其他診所
收假噩夢　國5雪隧裡連環車禍「5車撞爛」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美伊在瑞士開始談判

東京血案！妙齡女「頭部爆血」倒公寓走廊亡　男全身血走進警局

駐韓美軍薩德「神秘回歸」！6發射車重返南韓　牽動美軍中東戰略

假富少IG狂炫富「成功騙10女上床」！　23歲泰女百萬財物被掏空

淨土淪陷！禽流感肆虐澳洲　破1.3萬隻海豹寶寶染疫夭折

21歲烏克蘭女淪性奴！被俄兵綁走囚禁　靠1通電話獲救

韓超噁「愛情蟲」6月回歸！民眾自救通報蹤跡　當局禁噴灑殺蟲劑

日本動物園「河狸媽媽」爆紅！神預測踢贏突尼西亞　萌樣曝光

拿小帳向前女友發「追蹤要求」！　日31歲恐怖情人跟騷被逮

范斯抵瑞士！美伊談判今登場　傳黎巴嫩情勢列首議題

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

高雄超酷的龍舟拔河比賽！端午節就該點不一樣的XD

味全龍封王！後藤服氣讚投手真的強　「接下來盡可能打倒他們」

端午節不立蛋改立西瓜！屏東佳冬奇景太壯觀

封王戰鋼龍13K屠鷹！味全第8局猛攻　4比0完封摘隊史第6座季冠軍

停車位太難搶！台中2駕駛「猜拳定生死」　輸家1動作被讚爆

快訊／美伊在瑞士開始談判

東京血案！妙齡女「頭部爆血」倒公寓走廊亡　男全身血走進警局

駐韓美軍薩德「神秘回歸」！6發射車重返南韓　牽動美軍中東戰略

假富少IG狂炫富「成功騙10女上床」！　23歲泰女百萬財物被掏空

淨土淪陷！禽流感肆虐澳洲　破1.3萬隻海豹寶寶染疫夭折

21歲烏克蘭女淪性奴！被俄兵綁走囚禁　靠1通電話獲救

韓超噁「愛情蟲」6月回歸！民眾自救通報蹤跡　當局禁噴灑殺蟲劑

日本動物園「河狸媽媽」爆紅！神預測踢贏突尼西亞　萌樣曝光

拿小帳向前女友發「追蹤要求」！　日31歲恐怖情人跟騷被逮

范斯抵瑞士！美伊談判今登場　傳黎巴嫩情勢列首議題

登大雪山驚魂！2山友偏離路線受困山區　消防、護管員聯手救援

李四川拋3大施政藍圖　打造AI產業、雙北交通共治、行政法規鬆綁

直擊／＆TEAM王奕翔自爆「有在兼職」唱到破音急求饒：聲音去哪了

「吃個飯還要這麼多人拍照！」女童神吐槽爆紅　雷軍：笑一笑就好

橫掃金馬、釜山三大創投！樓一安新片開鏡　揭跨越3世代神祕血案

打破高懸7年全國紀錄！台灣「新F4」男子400公尺38秒41奪銅

單依純節目舞台被控抄襲！　激似安室奈美惠MV：服裝燈光全複製

世界貓王！唐嘉鴻單槓奪金亞錦賽成功衛冕　洪源禧雙槓摘銅

快訊／美伊在瑞士開始談判

張育成10轟登全壘打王　笑談李東洺先發拚連勝：野手會緊張

安海瑟薇43歲升格三寶媽！　唯美曬孕肚..害羞跑掉＞＜

國際熱門新聞

即／震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

她高空彈跳摔死！教練從屍體拔走GoPro滅證

飛行員不知他要跳傘！21歲男遭尾翼割頸死亡

米克拉「周三是關鍵」！最靠近台灣

日本簽證費用漲5倍 中國網友：只制裁豬肝紅

花7千請客遭嫌窮！正妹見他打包竟作嘔

川普：美伊若未達最終協議　將徵荷莫茲海峽通行費

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

遞槍助夫越獄！「江湖最後一個大嫂」遭重判8年

美伊在瑞士開始談判

洛杉磯宣布緊急狀態！　倉庫大火狂燒

美軍駁荷莫茲海峽關閉　持續監控確保航道暢通

星巴克2店員「擊退搶匪」　雙雙遭解僱

烏克蘭女慘淪性奴　靠1通電話獲救

更多熱門

相關新聞

韓國瑜率跨黨派立委團訪美提「4大目標」　將參訪台積電鳳凰城廠

韓國瑜率跨黨派立委團訪美提「4大目標」　將參訪台積電鳳凰城廠

立法院長韓國瑜今（21日）傍晚啟程出訪美國，搭乘台積電專機前往美國亞利桑那州鳳凰城，參訪台積電當地廠區，隨後轉往華府拜會國會，並保留會見行政部門的時間。韓國瑜於桃園機場發表談話指出此行的四大目標，包括深化台美國會交流、祝美國250周年國慶生日快樂、班機為台北-華盛頓直航，代表著台美交流的深化，以及參訪亞利桑那州的台積電廠。

美伊談判登場　傳黎巴嫩情勢列首議題

美伊談判登場　傳黎巴嫩情勢列首議題

伊朗狂運2000萬桶油！　石油島也重啟

伊朗狂運2000萬桶油！　石油島也重啟

美伊談判　范斯啟程赴瑞士曝2大優先事項

美伊談判　范斯啟程赴瑞士曝2大優先事項

川普：美伊若未達最終協議　將徵荷莫茲海峽通行費

川普：美伊若未達最終協議　將徵荷莫茲海峽通行費

關鍵字：

美國伊朗美伊

讀者迴響

熱門新聞

出國「帶壓縮袋超後悔！」萬人秒懂：邊走變罵

割頸「汶汶阿北」是夏語心私生飯！曾一路跟蹤回家

獨／中研院揭「太陽最毒時段」非下午　專家籲：體育課改時間

家裡請的看護「竟是印尼大小姐」　他曝3細節

米克拉颱風大迴轉　最新路徑預測

「汶汶阿北」行兇動機曝　遭雙重封鎖抓狂成黑粉

LingOrm御用香港主持人癌逝「不到30歲切子宮」遺體捐贈

陳楚河帶周曉涵出席吳功告別式

恐怖粉絲「汶汶阿北」起底！52歲無業還在啃老

汶汶傷後曝封鎖黑粉內幕　棚拍列管制拒絕入場

即／震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

抽！愛麗絲夢遊仙境展覽門票

快訊／中信啦啦隊成員汶汶遭砍送醫！

快訊／阿北移送情緒激動！怒吼：汶汶逼我這樣做

獨／汶汶阿北學歷曝！85歲父管不動啃老獨子

更多

最夯影音

更多
白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包
媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面