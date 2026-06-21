快訊／美伊在瑞士開始談判

▲美伊21日在瑞士開始談判，期盼能永久結束在中東的戰爭。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

《新華社》最新消息指出，美國副總統范斯（JD Vance）、伊朗談判團21日抵達瑞士後，雙方及其他2個調停國目前已在瑞士下瓦爾登州的布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）正式展開談判，期盼能永久結束在中東的戰爭。

美伊日前已完成簽署的終戰備忘錄（MOU），雙方同意展開最長60天的談判，尋求解決伊朗核子計畫爭議、解除制裁及恢復區域穩定。

美國與伊朗21日在瑞士舉行談判，也是備忘錄簽署以來，雙方代表團首次的會談，美方由范斯率團出席，成員包含川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner），伊方則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）代表參與。

范斯在啟程出發前曾說，希望能在核議題與黎巴嫩停火議題方面取得進展。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）提到，伊朗代表團將強力要求落實美國在備忘錄中所概述的承諾，並尋求釐清對方究竟打算如何具體落實這些承諾。