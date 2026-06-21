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假富少IG狂炫富「成功騙10女上床」！　23歲泰女百萬財物被掏空

▲▼ 假富少IG狂炫富「成功騙10女上床」！　23歲泰女百萬財物被掏空。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國一名男子假裝成富少，愛情詐騙多名女子。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名女子踢爆，自己遭到男友詐騙，對方長期在Instagram上營造富少假象，瘋狂炫富，怎知在一起後卻將她家中黃金、名錶及百萬現金一掃而空。兩人交往期間，男方甚至背著她勾搭超過10名年輕女性，並相約發生肉體關係。

根據khaosod報導，23歲的受害人透露，該名假富少是在2024年透過社群媒體的私訊搭訕她，起初她雖百般婉拒，但男子使出苦肉計、甚至以「不理我就自殘」等激烈手段瘋狂情勒，女方無奈之下才答應交往。

男子長期在Instagram上炫富，並自稱是「連鎖銀樓與珠寶工廠的少東」。在追求與交往期間，他為了打造「上流社會」的假象，更是經常傳送大量高檔珠寶、黃金加工廠以及一棟奢華豪宅的照片，聲稱自己家大業大、不愁吃穿。

2025年初，兩人正式確定情侶關係。為了徹底套牢女方，男子還大方帶著女方去見自己的親生父母；令人震驚的是，男方的父母在見面時，竟然面不改色地跟著兒子一起說謊，聲稱家中開銀樓，願意好好照顧女方。

原本以為覓得如意郎君，沒想到交往僅1、2個月，男子就開始以「家裡珠寶生意資金周轉不靈」為由，向正妹伸手借了30萬泰銖（約新台幣28萬元），並不斷強迫正妹買各種名牌奢侈品供他揮霍。

直到2026年5月中旬，被害女子意外抓包男友劈腿，發現他私底下用多個神祕的分身帳號同時出軌，勾搭超過10名年輕女性，並相約發生肉體關係。氣急敗壞的被害人主動聯絡這些「小三們」，不料一問之下才發現驚人反轉。

所有女孩全部都被男子的「富豪人設」騙得團團轉，且多人都表示自己放在家裡的財物「在男子來過之後就莫名消失」。被害人嚇得立刻回家翻箱倒櫃，這才驚覺自己家早就被男友掏空。

經過盤點，被害人家中一條黃金項鍊、一塊鍍金佛牌、高達10萬泰銖（約新台幣9.6萬元）的現金以及大批金飾全都不翼而飛，總損失高達近百萬泰銖（約新台幣96萬元）。

女子隨即向警方報案，而經過調查才知道男子的親生父親根本不是什麼銀樓大亨，只是一個普通的「保健食品直銷推銷員」，母親也只是個全職家庭主婦。而他本人則是從2020年起就因為瘋狂偷竊而前科累累，目前有部分案件仍處於緩刑期間。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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