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駐韓美軍薩德「神秘回歸」！6發射車重返南韓　牽動美軍中東戰略

▲▼3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

▲3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍部署在南韓慶尚北道星州基地的薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）6具發射器，先前因中東緊張情勢升溫而一度移往烏山空軍基地後再度撤回，如今據傳已全部運返星州基地，外界關注其移動是否涉及彈藥裝備調度與美軍全球戰備部署。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德系統基地，目前部署1個連級單位，其中包含6具發射器、雷達與交戰管制站等核心組件。消息顯示，這6具薩德系統發射器在今年3月起曾陸續從星州基地移出，期間部分設備曾被目擊移送至烏山空軍基地，甚至還有美軍大型運輸機等待運送。

報導提到，在美國與伊朗衝突升溫期間，曾一度傳出美軍部署南韓當地的薩德系統，可能將被調往中東地區；不過當時也有觀點認為，移動的並非整套薩德系統，而可能僅是運送搭載於發射器上的攔截飛彈，至於發射器本身並未離開韓半島（朝鮮半島）。

實際上，部分發射器曾被觀察到先移動至具備美軍大型運輸機起降條件的烏山空軍基地，隨後再分批返回星州基地。相關動態也被解讀為美軍在維持戰備與物流調度間的常態性部署調整。

駐韓美軍方面則透過說調，強調並未將薩德系統整體從南韓撤離。美軍第八軍司令布倫森（Xavier Brunson）今年4月於美國國會聽證會上表示，「我們沒有移動薩德系統，因此薩德仍留在韓半島（朝鮮半島）。」

布倫森補充指出，目前主要是針對彈藥與相關物資進行前線調度與等待部署。

駐韓美軍官員則進一步表示，基於作戰安全原則，無法對兵力、裝備或具體行動進行細節說明，相關戰備狀況以指揮官對外證詞為準。

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