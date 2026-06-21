淨土淪陷！禽流感肆虐澳洲　破1.3萬隻海豹寶寶染疫夭折

▲H5N1禽流感肆虐澳洲澳洲離島，逾76%象鼻海豹幼崽已染病死亡。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

國際生態防線宣告失守，凶猛的高致病性H5N1病毒首度突圍至澳洲遠洋屬地，這場自2025年8月驚傳引爆的集體感染，已導致當地超過1.3萬隻象鼻海豹幼崽不幸夭折，對南半球的野生動物帶來毀滅性衝擊。

據《BBC》報導，遭到疫病蹂躪的2大重災區，是位在澳洲主體西南方約4000公里外的赫德島與麥唐納群島，野生動物學者麥金尼斯博士帶領的科學團隊調查發現，這個原育有上百萬隻極地海鳥與哺乳類的豐饒棲地，最近統計存活的17,364隻象鼻海豹幼崽中，估計有13,359隻已染病死亡，全島平均死亡率達76%，甚至有局部區塊內高達97%的幼獸集體暴斃的慘劇，且由於疫情仍在持續推進，實際死亡數字恐難以估算。

可怕的是這波跨物種瘟疫不單單只針對海洋哺乳類，研究人員實地進行九種高危物種採樣檢測後震驚得知，多達6類族群皆已出現陽性反應，除了南極毛皮海豹外，就連大家熟知的國王企鵝、巴布亞企鵝以及當地的海燕也通通染疫身亡，甚至連一向身強體壯的成年國王企鵝都罕見觀察到數百隻異常斃命的情況。

追溯這場極地悲劇的源頭，公衛專家研判罪魁禍首極可能是去年8月時，由攜帶病原的候鳥從長達1800公里外的法屬克羅塞群島跨海帶入，面對致命病毒的不斷東擴，澳洲官方正嚴陣以待，環境部官員對此發出沉痛警告，指出雖然本土主要陸地截至目前還沒傳出確診個案，但面對疫情如海浪般朝本土進逼，全國上下必須拉高防疫警報，全力避免境內特有生態系遭到不可逆的摧毀。



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