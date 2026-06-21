日本動物園「河狸媽媽」爆紅！神預測踢贏突尼西亞　萌樣曝光

▲日本一隻河狸成功預測日本踢贏突尼西亞。（圖／翻攝自IG／@hcpsafari ，下同）



記者王佩翊／綜合報導

日本「藍武士」稍早在世界盃小組賽第2場迎戰突尼西亞，以4：0的懸殊比數大獲全勝，積分暫時與荷蘭並列F組第1，讓日本球迷振奮不已。而早在賽前，日本兵庫縣姬路中央公園的3歲雌性河狸「Ran」（ラン）就已「預言」日本必勝，如今預言成真，讓不少支持者樂翻天，更有球迷直呼牠是河狸版的「章魚保羅」。

綜合日媒報導，姬路中央公園在本屆世足期間特別安排一對河狸夫妻進行世界盃賽前預測。3歲雄性「Mam」（マメ）與3歲雌性「Ran」輪流在小組賽前進行預言。其中，Mam負責預測第1戰日本對荷蘭的結果，當時牠選擇日本勝出，但實際比賽以平局收場，預言落空。

接力棒因此傳到Ran手上，由牠為日本對突尼西亞這場關鍵戰役預言。根據姬路中央公園20日在社群平台公開的預測影片，飼育員事先在地板擺出3塊特製蛋糕，每塊蛋糕上各插著一根切割成不同字母形狀的地瓜，分別象徵日本的「J」、突尼西亞的「T」以及代表平局的小旗。

Ran在飼育員的引導下從水中爬上陸地，隨即毫不遲疑地直奔插有「J」字樣的蛋糕大快朵頤，全程對另外2塊蛋糕視若無睹，篤定模樣令現場圍觀者驚呼連連。如今日本隊真的擊敗突尼西亞，拿下本屆世界盃首勝。

這場世足預言熱潮引發廣大關注，連帶讓這對河狸夫妻的孩子也意外竄紅，牠日前擺出一個「舉起小手應援」的可愛姿勢，照片在社群平台上迅速爆紅，吸引大批網友按讚轉分享，成為近期人氣居高不下的話題焦點。

比賽結果揭曉後，許多球迷紛紛留言大讚Ran眼光精準，並笑稱要去買一模一樣的地瓜蛋糕來慶祝日本首勝。