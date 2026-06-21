韓超噁「愛情蟲」6月回歸！民眾自救通報蹤跡　當局禁噴灑殺蟲劑

▲2025年6月底，南韓仁川桂陽山，大量「愛情蟲」成群結隊出沒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首都圈又迎來一年一度的「愛情蟲」大軍！隨著氣溫逐漸升高，被稱為「愛情蟲」（Lovebug）的紅背毛蚋（Plecia nearctica）近期再度現蹤首爾、仁川。儘管這種昆蟲不會叮咬人類、也不會傳播疾病，甚至有助於分解土壤有機物與傳播花粉，被歸類為益蟲，但因外型令人不適、數量驚人且常主動飛向人群，讓不少民眾聞之色變。

甚至還有人架設「愛情蟲地圖」網站，即時分享目擊資訊。

根據《韓聯社》，近期南韓各大網路社群陸續出現「愛情蟲季節到了，大家先做好心理準備」、「原本以為今年比較少，結果已經開始陸續出現」等貼文，顯示不少民眾對愛情蟲的光榮回歸感到憂心。

▲南韓「愛情蟲地圖」網站採民眾自主通報。（圖／翻攝自韓網）

愛情蟲因被發現時常以雌雄交尾、連體飛行的模樣出現，因此獲得「愛情蟲」稱號。這種原本主要棲息於中國東南部、日本沖繩等溫暖地區的外來種昆蟲，近年受到氣候變遷與氣溫上升影響，自2022年起開始在南韓被大量觀察到。

雖然愛情蟲不會攻擊人類，且被視為有益生態的昆蟲，但牠們密集聚集、成群飛舞的景象，加上經常直接飛向行人、車輛或建築物，仍讓許多人感到噁心與不舒服，因此被貼上「令人不適的昆蟲」標籤。去年夏季，首爾市恩平區、仁川桂陽山一帶便曾爆發大規模愛情蟲潮，引發居民抱怨。

近來隨著氣溫攀升，各地目擊案例再度增加。網友紛紛留言表示，「松坡區也出現愛情蟲了」、「因為有牛眠山，瑞草區也看得到」、「仁川已經開始有愛情蟲出沒」等。Google Trends資料顯示，「愛情蟲」搜尋熱度在本月16日衝上100的最高指數，反映社會高度關注。

▼大量愛情蟲撲向人群、停留在手臂上。（圖／達志影像）

▲今年5月，首爾市蘆原區佛巖山，由相關人員噴灑愛情蟲防治劑後進行灑水作業。（圖／VCG）

更特別的是，民間甚至出現專門追蹤愛情蟲的「愛情蟲地圖」網站，由民眾自主回報發現地點。截至19日上午，網站已累積超過2700筆通報，其中約55%經確認為實際目擊案例，成為觀察蟲害分布的新工具。

專家警告，愛情蟲未來恐持續向北擴散。首爾研究院去年發布報告指出，愛情蟲被推測為海外移入物種，通常在梅雨季結束後約2週大量繁殖。報告更引用國內研究結果指出，若目前暖化趨勢持續，到了2070年，愛情蟲可能擴散至整個韓半島（朝鮮半島）。

然而，由於愛情蟲屬於益蟲，官方並無法像對付病媒蚊等害蟲一樣大量噴灑殺蟲劑。首爾市府指出，愛情蟲幼蟲能分解土壤中的有機物，成蟲則能協助花粉傳播，對生態循環具有正面作用。

▼南韓近年每年6月深受「愛情蟲」侵擾。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓仁川市桂陽山頂，大量「愛情蟲」成群飛舞。（圖／VCG）

因此，首爾市府與各區公所目前以環保方式防治，包括設置誘捕器、高空捕蟲設備，以及試驗性噴灑生物防治藥劑BTI（以色列亞種蘇力菌）。首爾市已在白蓮山、佛巖山等地部署設備，並額外於19個行政區公園增設1300座誘引式捕蟲器。

除了官方措施外，民眾也開始分享各種「自救方法」，包括利用手持風扇、電風扇驅趕，或噴灑混合醋與檸檬汁的水。不過專家提醒，這類偏方是否有效仍缺乏科學驗證。南韓國立生物資源館研究員朴善宰（音譯）則建議，民眾可避免穿著亮色衣物、減少接近強光源，並以噴灑清水等方式驅離愛情蟲。