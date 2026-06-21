吃完辣炒豬屎拉不停！韓預備軍「89人食物中毒」　隔天吃問題便當

▲南韓陸軍接受新兵訓練。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市瑞草區一處預備軍訓練場近日爆發疑似集體食物中毒事件。南韓陸軍統計，15日至18日參加訓練的預備軍隊員中，共有89人出現腹痛、腹瀉等症狀。不過，有隊員指控，儘管身體不適，部隊仍要求完成訓練課程，甚至在爆發疑似食物中毒後，隔天仍持續提供同一家廠商製作的便當，引發爭議。

根據韓媒《中央日報》獨家報導，南韓陸軍今（21）日表示，位於首爾市瑞草區的預備軍訓練場，於15至18日進行訓練期間，陸續有隊員出現腹痛與腹瀉症狀。截至訓練結束，共有89人通報身體不適。軍方16日曾表示，正與衛生單位進行流行病學調查，並採取措施確認原因及防止新增病例。

南韓陸軍最初公布的有症狀人數為48人，但最終統計增加至89人。一名30多歲的預備軍隊員A某透露，出現症狀者大多是在訓練首日午餐選擇辣炒豬肉便當的隊員。他表示，即使到了第3天仍持續腹痛、腹瀉，因此向部隊申請免除部分訓練內容，卻被告知可提供止瀉藥，仍須完成實彈射擊等全部訓練課程。

A某進一步指出，事件發生當天，部隊原本曾表示將把出現疑似食物中毒症狀的人另外編組接受訓練，但隔天抵達訓練場後，卻被通知，「上級認為照常進行比較好」，最終仍與其他人一同參訓。

▲韓國辣炒豬肉。（圖／VCG）

據悉，部隊後來向出現症狀的隊員開立載明「原因不明細菌性食物中毒」的診斷意見書。然而，《中央日報》調查發現，到了訓練第2天，部隊仍繼續發放與首日相同供應商提供的便當，推測與既有供餐合約有關。當天也有部分隊員反映用餐後身體不適，並質疑餐點品質。部隊則向提出問題的隊員退還餐費。

報導指出，部分隊員曾就無法免訓等問題向部隊提出抗議，但負責幹部直到訓練最後一天卻僅表示「沒有照顧周全」，未進一步說明。對此，南韓陸軍回應，所有出現症狀者皆屬輕症，並無住院案例，待調查結果出爐後將採取必要措施。

南韓軍方表示，此次集體不適事件的確切原因仍有待流行病學調查確認，預計約需兩週時間才能得出結果。

據悉，預備軍訓練期間疑因團膳引發食物中毒的案例並非首次發生。2024年慶尚北道龜尾市一處部隊，以及2023年京畿道抱川市一處部隊，都曾出現預備軍或學生預備軍在用餐後出現疑似食物中毒症狀，當時也都由衛生當局介入調查。