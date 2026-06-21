巴西21歲女高空彈跳「沒綁繩」摔死！　教練從屍體拔走GoPro滅證

▲瑪麗亞被丟下橋，但卻沒有人幫她綁上安全繩。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西聖保羅州一名21歲女大生瑪麗亞（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）6月13日前往當地知名景點「骷髏橋」（Skeleton Bridge）體驗高空彈跳，豈料現場工作人員卻忘記替她綁上安全繩，就將她抬起丟下橋，導致她摔落40公尺當場死亡。然而最新細節曝光，警方調查，瑪麗亞當時在身上配戴GoPro攝影機想記錄一切，事發後，教練竟馬上跑到屍體旁把相機摘除以滅證，至今找不到GoPro下落。

根據《紐約郵報》報導，從現場側拍影片可見，瑪麗亞身穿運動服站在橋緣準備起跳，隨後3名工作人員上前，以「飛機式」托舉的方式將她整個人往橋外拋出。就在她墜落數秒後，現場目擊者驚覺異狀，開始歇斯底里地大喊「繩子！繩子！」，並指向仍遺留在地面上、未被繫上的安全繩索。

瑪麗亞就這樣在沒有綁上安全繩索的情況下，直接被丟下40公尺，當場墜亡。事發後，有6名工作人員被逮，警方也已介入調查。事發後，瑪麗亞身上佩戴的GoPro攝影機成為案件關鍵證據。

排在她後面準備高空彈跳的目擊者拉斐爾·古拉德（Rafael Goulard）則向巴西電視台表示，他親眼目睹一名工作人員從瑪麗亞的遺體頸部取下GoPro。

巴西警方目前仍在全力追查這台相機的下落，並認為證據極可能已遭蓄意銷毀。巴西公共安全秘書處在聲明中指出，警方持續調查，目標是完整釐清事件經過、確認所有刑事責任，並找回這台對還原真相至關重要的攝影機。

案發隔日，路易斯（Luis Felipe Feliciano Egoroff）、維托爾（Vitor de Freitas Goncalves）及邁孔（Maicon Fernandes Cintra）3人於6月14日被捕，並被依「預謀殺人」罪名遭起訴。這3人案發後曾企圖畏罪潛逃，最終被直升機追蹤鎖定落網。

另3名涉及策劃與執行本次活動的嫌疑人，29歲里約熱內盧女性、25歲利梅拉男性及27歲因達亞圖巴男性也陸續遭到逮捕，法院已批准對6名嫌犯的住處執行搜索令。

面對警方偵訊，路易斯、維托爾及邁孔卻異口同聲稱，忘記當天是誰負責綁安全繩，「什麼都想不起來」。

除追究刑事責任外，當局已宣布將拆除這座「骷髏橋」，以防未來再度發生類似事件。

►巴西21歲女高空彈跳！「教練忘綁安全繩」就丟下橋 下秒墜谷慘死