21歲烏克蘭女淪性奴！被俄兵綁走囚禁　靠1通電話獲救

▲烏克蘭女子被俄兵抓去俄羅斯境內，囚禁民宅1年多，淪為性奴。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭一名21歲年輕女子在俄羅斯入侵初期遭一名俄國士兵性侵，隨後更被強行綁架帶回俄羅斯境內，淪為性奴，遭囚禁長達一年多。期間她受盡折磨，直到男方被短暫拘留，她才抓到機會偷偷打電話給家人，在志工團隊的跨國營救下，展開一場驚險的大逃亡。

每日星報報導，這名未透露姓名的21歲烏克蘭女子原本生活在哈爾科夫地區，與患有身障的母親及2名弟弟同住。然而俄軍在戰爭爆發初期迅速佔領該地區，這家人的惡夢也隨之開始。

▲受害女子在哈爾科夫地區被俄兵帶走。（圖／達志影像／美聯社）

受害女子指控，當時一名叫做杜班科（Vyacheslav Dubenko）的俄國士兵曾多次對她性侵。杜班科還有一次帶著另外兩名士兵手持武器再度找上門，並狠狠威脅「妳想讓妳的家人死掉嗎？」後來杜班科把受害女子強行帶往俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）的一處民宅囚禁。

受害女淪性奴！遭恐嚇「殺掉妳的家人」

戰爭罪調查人員指出，杜班科拿走受害女子的手機，只留食物給她，陽台裝上金屬欄杆，所有地方都被木板封死，門則是用鑰匙和掛鎖牢牢鎖上。杜班科甚至規定受害女子只有在晚間時才可短暫離開屋子，坐在公寓樓下長椅上。期間，他不斷恐嚇她，只要敢逃跑或拒絕發生性行為，就會立刻殺了她的家人。

俄兵被抓 她靠一通電話驚險脫逃

直到2023年9月，這地獄般的生活才出現轉機。杜班科涉嫌逃兵遭俄國短暫拘留，她抓緊機會成功撥打電話聯絡上身在波蘭的家人。家人接獲求救後，立刻與志工團隊聯手進行安排，最終順利把她從俄羅斯救出。

事件曝光後，有記者透過網路嘗試聯絡杜班科，但只得到對方回覆的表情符號以及粗口髒話。此外，杜班科在接受俄羅斯媒體訪問時，稱女子索菲亞（Sofia）是自願移居俄羅斯，但此說法已遭女方強烈否認。據信杜班科在俄羅斯境內並未因其惡行面臨任何指控。