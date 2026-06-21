烏克蘭無人機「越境2000公里」轟俄煉油廠！　澤倫斯基發聲

▲烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯佔領的克里米亞地區的天然氣基礎設施。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍方證實，烏軍20日向俄羅斯佔領區克里米亞及西伯利亞城市秋明（Tyumen）發動新一波空襲，烏軍無人機成功飛行超過2000公里，精準轟炸俄羅斯境內的秋明煉油廠。基輔當局正持續擴大對俄羅斯能源產業的攻勢。

無人機夜襲克里米亞 13處軍事設施遭擊中

基輔獨立報報導，烏克蘭無人系統部隊出動大批無人機攻擊俄羅斯佔領區，除了擊中克里米亞4座天然氣壓縮站，還打中連接克里米亞與俄佔赫爾松州的海尼切斯克海峽橋梁以及另外13處軍事設施。

烏軍指揮官布羅迪（Robert Brovdi）在Telegram上發文指出，這場行動其實在19日就已展開，烏軍出動無人機攻擊克里米亞西部赫利比夫卡（Hlibivka）地下天然氣儲存設施，辛菲洛普市的塔夫里伊斯卡火力發電廠（Tavriiska Thermal Power Plant）也被目擊冒出濃煙。

這次行動屬於烏克蘭「中程打擊」戰略一環，也就是烏軍利用中程無人機，打擊前線後方25至200公里（約15至124英里）的俄方目標。

近幾週，烏克蘭多次使用中程無人機襲擊俄佔克里米亞。烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）17日曾說，基輔的目標是透過打擊俄方補給線，把克里米亞半島變成一座孤島，切斷其與俄羅斯本土的聯繫。

烏鎖定2000公里外目標 秋明煉油廠驚傳爆炸

除了克里米亞，烏軍無人機也深入俄羅斯境內。烏克蘭國防部長顧問史騰科（Serhii Sternenko）透露，烏軍無人機成功突襲距離克里米亞約2000公里遠的秋明煉油廠（Tyumen oil refinery），該廠每年可處理750萬至900萬公噸的原油。當地居民透露，至少兩次爆炸聲。

Сили оборони атакували Тюмєнський НПЗ, розташований за 2000 км від України.



Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову безпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі.



Проєктна потужність переробки підприємства… pic.twitter.com/WEy0jO9Puq — Serhii Sternenko (@sternenko) June 20, 2026

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此表示，「我們的長程制裁已經打到了俄羅斯境內的秋明地區——同樣也是一個煉油重鎮——距離我國邊境超過2000公里。成效卓著。」

不過俄羅斯當局則宣稱，防空部隊擊退了針對煉油廠的攻擊。官員表示，設施並未受到任何損害，緊急人員已抵達無人機殘骸墜落的地點，煉油廠員工已撤離疏散。