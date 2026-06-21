鐵拳教育熱播！南韓爆高中生闖教室　挑女教師水杯「留體液」

▲1名高中男學生竟連續2次私自闖入小學女老師的教室，先後留下精液和尿液。示意圖非當事人（pexels提供）

圖文／鏡週刊

由金武烈、李星民主演的韓劇《鐵拳教育》近日直衝Netflix排行榜第1名，劇情改編自知名網路漫畫，講述教權局督導以近乎「以暴制暴」方式，對誤入歧途的學生展開震撼人心的「再教育」，爽快卻充滿爭議的情節讓觀眾欲罷不能。隨著劇集熱播，網路上也掀起「《鐵拳教育》到底有多少是真的？」的熱烈討論，不少現職教師紛紛現身說法，坦言第一線教育現場的艱難，引發廣大共鳴。

然而，比戲劇更令人心酸的是，劇中看似誇張橋段，卻真切地在南韓社會上演。濟州島日前便發生了一起震驚全國的校園惡性事件，1名高中男學生竟連續2次私自闖入小學女老師的教室，先是在今年4月底於老師的個人隨行杯中留下精液，隨後又在6月初再度潛入，公然在教師專用椅子上便溺。

儘管警方已透過走廊監視器鎖定嫌犯並將其逮捕，且該生也坦承犯行，卻荒謬地辯稱自己只是「因為想上廁所才會做出這種事」。這起極端侵犯事件，讓受害的女老師A懷疑很可能是鎖定特定目標後所進行的計畫性犯罪，獨自承受著嚴重的焦慮與創傷後壓力症候群，至今無法正常到校上班。

事件發生後，濟州教師勞動工會隨即發表強烈聲明，指出這起事件不僅摧毀了教師身心，更因為第二起罪行迫使學生必須集體搬移教室上課，嚴重侵害了年幼學生受教權。工會除了要求警方針對加害學生手機、電腦進行徹底的數位鑑識以防有偷拍等隱藏罪行外，更沉痛呼籲政府必須從根本改善開放式校園的結構，全面強化出入管制、監視器與安保人員等校園安全防護網。

當現實中的師生權力失衡、甚至出現學生反向霸凌、侵犯老師的無力困境時，校園顯然無法靠「以暴制暴」來解決。如何在健全的制度秩序與教師、學生安全保護之間找到真正平衡，不僅是《鐵拳教育》留給觀眾的深思提問，更是當前社會防護網不容忽視的迫切課題。

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