　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

鐵拳教育熱播！南韓爆高中生闖教室　挑女教師水杯「留體液」

1名高中男學生竟連續2次私自闖入小學女老師的教室，先後留下精液和尿液。示意圖非當事人（pexels提供）

▲1名高中男學生竟連續2次私自闖入小學女老師的教室，先後留下精液和尿液。示意圖非當事人（pexels提供）

圖文／鏡週刊

由金武烈、李星民主演的韓劇《鐵拳教育》近日直衝Netflix排行榜第1名，劇情改編自知名網路漫畫，講述教權局督導以近乎「以暴制暴」方式，對誤入歧途的學生展開震撼人心的「再教育」，爽快卻充滿爭議的情節讓觀眾欲罷不能。隨著劇集熱播，網路上也掀起「《鐵拳教育》到底有多少是真的？」的熱烈討論，不少現職教師紛紛現身說法，坦言第一線教育現場的艱難，引發廣大共鳴。

然而，比戲劇更令人心酸的是，劇中看似誇張橋段，卻真切地在南韓社會上演。濟州島日前便發生了一起震驚全國的校園惡性事件，1名高中男學生竟連續2次私自闖入小學女老師的教室，先是在今年4月底於老師的個人隨行杯中留下精液，隨後又在6月初再度潛入，公然在教師專用椅子上便溺。

儘管警方已透過走廊監視器鎖定嫌犯並將其逮捕，且該生也坦承犯行，卻荒謬地辯稱自己只是「因為想上廁所才會做出這種事」。這起極端侵犯事件，讓受害的女老師A懷疑很可能是鎖定特定目標後所進行的計畫性犯罪，獨自承受著嚴重的焦慮與創傷後壓力症候群，至今無法正常到校上班。

事件發生後，濟州教師勞動工會隨即發表強烈聲明，指出這起事件不僅摧毀了教師身心，更因為第二起罪行迫使學生必須集體搬移教室上課，嚴重侵害了年幼學生受教權。工會除了要求警方針對加害學生手機、電腦進行徹底的數位鑑識以防有偷拍等隱藏罪行外，更沉痛呼籲政府必須從根本改善開放式校園的結構，全面強化出入管制、監視器與安保人員等校園安全防護網。

當現實中的師生權力失衡、甚至出現學生反向霸凌、侵犯老師的無力困境時，校園顯然無法靠「以暴制暴」來解決。如何在健全的制度秩序與教師、學生安全保護之間找到真正平衡，不僅是《鐵拳教育》留給觀眾的深思提問，更是當前社會防護網不容忽視的迫切課題。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
賣淫遭警強拍裸照傳群組！南韓女陷外流恐懼折磨　二審判國賠830萬
沒錢上學成畢生遺憾！90歲拾荒嬤6年捐逾500萬　暖心點亮家鄉孩童未來
2026世足／會吃小孩的魔人普烏大開殺戒！哈蘭德創挪威歷史　少年時期絕頂美貌照曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
299 1 5244 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿北超激動！雙手抵住拒上車：汶汶逼我這樣做
快訊／日本4比0大勝！創隊史紀錄
2孫女遭阿公洩慾！阿嬤逼和解　不歡迎參加家族活動
快訊／汶汶遭砍送醫　首度發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭無人機「越境2000公里」轟俄煉油廠！　澤倫斯基發聲

日媒《共同社》：俄軍「北韓短程彈道飛彈」攻烏　精準度大幅改善

42歲高齡產女！日女「緊抱女嬰」陳屍車內　無明顯外傷

台灣輪椅夫妻韓國旅遊驚魂　醉漢逼近咆哮「2男雨傘築防線」神救援

鐵拳教育熱播！南韓爆高中生闖教室　挑女教師水杯「留體液」

飛行員不知「他要跳傘」！21歲男跳下秒遭尾翼割頸　當場死亡

星巴克遇搶劫！2店員「制伏搶匪」救全場　反遭開除

《鐵拳》難應對機車家長！韓7成教師「備感壓力」：老鳥也怕被欺負

印度寺廟倒塌「活埋32人瞬間」曝光！7信徒慘死　鷹架崩落成瓦礫

伊朗狂運「2000萬桶油」成初步贏家　石油島也重啟

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

高雄超酷的龍舟拔河比賽！端午節就該點不一樣的XD

端午節不立蛋改立西瓜！屏東佳冬奇景太壯觀

封王戰鋼龍13K屠鷹！味全第8局猛攻　4比0完封摘隊史第6座季冠軍

味全龍封王！後藤服氣讚投手真的強　「接下來盡可能打倒他們」

停車位太難搶！台中2駕駛「猜拳定生死」　輸家1動作被讚爆

烏克蘭無人機「越境2000公里」轟俄煉油廠！　澤倫斯基發聲

日媒《共同社》：俄軍「北韓短程彈道飛彈」攻烏　精準度大幅改善

42歲高齡產女！日女「緊抱女嬰」陳屍車內　無明顯外傷

台灣輪椅夫妻韓國旅遊驚魂　醉漢逼近咆哮「2男雨傘築防線」神救援

鐵拳教育熱播！南韓爆高中生闖教室　挑女教師水杯「留體液」

飛行員不知「他要跳傘」！21歲男跳下秒遭尾翼割頸　當場死亡

星巴克遇搶劫！2店員「制伏搶匪」救全場　反遭開除

《鐵拳》難應對機車家長！韓7成教師「備感壓力」：老鳥也怕被欺負

印度寺廟倒塌「活埋32人瞬間」曝光！7信徒慘死　鷹架崩落成瓦礫

伊朗狂運「2000萬桶油」成初步贏家　石油島也重啟

端午連假不停歇　關山警前進部落推防詐與交安觀念

《鐵拳》惡少戲外「超反差善舉」！霸凌戲埋陰影　私下捐款救被霸凌學生

海祭人潮帶動觀光熱　成功警強化交通疏導與防詐宣導

中國「三無」零食偷渡市面　監院要求衛福部等4機關檢討

快訊／阿北移送情緒激動！雙手抵住拒上警車　怒吼：汶汶逼我這樣做

「二寶爸」大谷歸隊炸184.4公里超速彈！美媒狂讚：爸爸力量

讀秒遭逆轉！林郁婷中國站銀恨、仍創換量級後最佳成績

超討厭別人一開口「不是啊、應該是說」！網共鳴：愛反駁的人

科技男激戰女同事狂讚很會搖！綠帽夫崩潰提告　小王免賠原因曝

遭酸避談黨主席站台　蔣萬安嗆：沈伯洋跟鄭麗文有很多共同話題

【氣到刮車？】建國花市男子「拿鑰匙刮車刻字」　引擎蓋、車身全遭殃

國際熱門新聞

即／震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

米克拉「周三是關鍵」！最靠近台灣

花7千請客遭嫌窮！正妹見他打包竟作嘔

日本簽證費用漲5倍 中國網友：只制裁豬肝紅

川普：美伊若未達最終協議　將徵荷莫茲海峽通行費

洛杉磯宣布緊急狀態！　倉庫大火狂燒

遞槍助夫越獄！「江湖最後一個大嫂」遭重判8年

5男闖民宅反鎖屋主「集體性侵」人妻！

美軍駁荷莫茲海峽關閉　持續監控確保航道暢通

飛行員不知他要跳傘！21歲男遭尾翼割頸死亡

星巴克2店員「擊退搶匪」　雙雙遭解僱

米克拉颱風「對台影響最大時間點」曝！

轟黎巴嫩20死不夠！　以色列轉頭再炸加薩釀9人亡

伊朗狂運2000萬桶油！　石油島也重啟

更多熱門

相關新聞

《鐵拳》難應對機車家長！韓7成師備感壓力

《鐵拳》難應對機車家長！韓7成師備感壓力

由男星金武烈主演的Netflix韓劇《鐵拳教育》近期熱播，引發南韓社會關注教師權威崩潰與校園問題。最新研究顯示，相較於國中教師，南韓國小教師在面對家長時承受更大壓力

連續抗議第16天！韓極右派喊「重新選舉」

連續抗議第16天！韓極右派喊「重新選舉」

G7晚宴坐川普旁！李在明曝「座位安排秘辛」

G7晚宴坐川普旁！李在明曝「座位安排秘辛」

韓中選會不知道投票用紙少印　半年前就知情

韓中選會不知道投票用紙少印　半年前就知情

打房緊箍咒未解　房市下半年恐續陷觀望僵局

打房緊箍咒未解　房市下半年恐續陷觀望僵局

關鍵字：

鏡週刊教室南韓

讀者迴響

熱門新聞

米克拉颱風大迴轉　最新路徑預測

出國「帶壓縮袋超後悔！」萬人秒懂：邊走變罵

獨／中研院揭「太陽最毒時段」非下午　專家籲：體育課改時間

割頸「汶汶阿北」是夏語心私生飯！曾一路跟蹤回家

家裡請的看護「竟是印尼大小姐」　他曝3細節

即／震撼彈！伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽

「汶汶阿北」行兇動機曝　遭雙重封鎖抓狂成黑粉

快訊／中信啦啦隊成員汶汶遭砍送醫！

陳楚河帶周曉涵出席吳功告別式

汶汶阿北砍人被起底　有26次偷竊前科

汶汶遭狂粉割頸　2月警告文被挖出

跟風春水堂話題大翻車！茶湯會發文惹議

汶汶狂粉案發前發文問「七大死罪」　詭異貼文曝光

老闆遭父家暴！高雄早午餐店宣布暫停營業

恐怖粉絲「汶汶阿北」起底！52歲無業還在啃老

更多

最夯影音

更多
媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場
白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面