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台灣輪椅夫妻韓國旅遊驚魂　醉漢逼近咆哮「2男雨傘築防線」神救援

▲▼首爾地鐵2號線江南站月台。（圖／翻攝自維基百科）

▲首爾地鐵2號線江南站月台。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

一對來自台灣的「輪椅夫妻」今年迎來結婚2周年紀念日，最近他們前往南韓旅遊，豈料深夜時段在首爾地鐵2號線江南站月台等車之際，竟遭醉漢靠近咆哮與威脅。此時，兩名陌生的韓國男子立刻上前出手制止，一人以雨傘阻擋醉漢靠近、另一人協助報警，成功讓醉漢被帶離現場。事後，夫妻以韓文發文致謝。

根據韓媒《News1》、《東亞日報》，該起事件發生於19日晚間11時30分，地點位在首爾地鐵2號線江南站往首爾教育大學站方向的月台。該對台灣夫妻表示，當時在輪椅等候列車，然而一名醉漢卻突然靠近，在他們面前蹲下大聲叫囂，持續施壓挑釁，讓兩人感到相當恐懼。

該對台灣夫妻在文中回憶，「我們感到非常害怕，就算我們讓輪椅持續往後退，那名醉漢還是繼續靠過來！」

▲▼南韓政府正在考慮，是否解除地鐵等大眾運輸配戴口罩的措施。圖為今年1月底的首爾地鐵。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾地鐵車站月台，來自台灣的輪椅夫妻等車時遭到醉漢挑釁。（示意圖／達志影像／newscom）

此時，一名穿白色上衣的年輕男子率先上前，利用雨傘阻擋醉漢接近，避免衝突擴大。隨後，另一名穿黃色上衣、體格壯碩的男子也加入協助，兩人為了保護台灣夫妻免受攻擊，試圖將醉漢隔開，甚至一度將醉漢推離約3公尺距離。

儘管列車進站後，醉漢仍疑似進入車廂持續干擾，兩名男子持續介入處理，並由白衣男子協助通報警方，最終讓該名醉漢被迫下車、接受處置。

夫妻在內文描述，「身穿白衣的年輕男子保護我們，他用雨傘阻擋醉漢靠近。正當我們搭上地鐵、以為危機結束時，那名醉漢仍跟著進到車廂內，甚至抓著我們眼前的把手，持續以威脅性的言語騷擾、逼近。就在我們嚇壞、想著是否該在下一站下車之際，這一次白衣男子和體格健壯的黃衣男子用雨傘搭起『防護罩』，將醉漢推離約3公尺遠。」

▲▼南韓首爾首都圈電鐵，首爾地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾首都圈電鐵與首爾地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

夫妻形容兩人是見義勇為的「救命恩人」。內文透露，當白衣男子得知夫妻是台灣人後，甚至還代替韓國向夫妻倆道歉，讓兩人深受感動。夫妻倆感嘆，即便旅程一度發生驚嚇插曲，仍對南韓留下溫暖的印象，認為南韓也是有很多善良的好人，希望此次透過社群平台發文，協助找到兩名挺身而出的「天使」，親自向其致謝。

相關貼文迅速在網路擴散，截至21日已累積超過3100個讚。

對此，南韓網友留言表示，「希望你們留下美好回憶」、「真的很抱歉讓你們遇到這種事」、「兩位見義勇為的人值得尊敬」、「身為韓國人的我在此代替他向你們道歉」、「希望如此善舉，能夠稍微緩和台灣當地的反韓情感」、「希望你們能留下美好的回憶」、「還好您平安無事，希望不要留下不愉快的回憶」。

夫妻倆也回應南韓網友，「這幾天遇到很好的韓國人，幫我們指引電梯位置！」

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