伊朗狂運「2000萬桶油」成初步贏家　石油島也重啟

▲圖為荷莫茲海峽。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國海軍解除對伊朗港口的封鎖後，伊朗已經重新啟動哈格島（Kharg Island）出口碼頭原油裝載作業，結束長達約6週的中斷狀態。與此同時，依據彭博19日彙編的航運數據，有高達11艘油輪、合計載運2000萬桶原油，從伊朗查巴哈港（Chabahar）出港。

根據彭博社彙整的船舶追蹤數據顯示，3艘超大型原油運輸船停泊哈格島以西的海島碼頭（Sea Island terminal），每艘運載量約達200萬桶原油。衛星影像顯示，相關泊位19日仍是空的，20日拍到2艘油輪已停泊，第3艘油輪則是接近碼頭中；這3艘油輪分別是Stream、Impalas以及Lauren II，均於18日穿越荷莫茲海峽進入波斯灣。

這是伊朗持續推進原油出口的最新跡象，隨著美伊臨時協議打通供應管道，伊朗正加速把原油送往海外市場，成為情勢緩解之後的初步贏家。

當國際航運業者擔憂安全不確定性，不願讓受困波斯灣的船隻冒險通過荷莫茲海峽之際，伊朗已成功利用原本停泊在查巴哈港外海的油輪，運出大約2000萬桶原油。

部分已經在哈格島外海停泊數週的油輪也開始向荷莫茲海峽移動，而超大型油輪近日似乎在駛離哈格島之後，正接近波斯灣南部的拉凡島（Lavan Island）。目前至少還有20艘大小不一的油輪停泊在哈格島東側，這表明伊朗可能還有大量原油正準備隨時運出。