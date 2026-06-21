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飛行員不知「他要跳傘」！21歲男跳下秒遭尾翼割頸　當場死亡

▲▼降落傘,跳傘。（圖／達志影像／示意圖）

▲法國發生一起跳傘死亡意外。（圖／達志影像／示意圖）

記者王佩翊／編譯

法國發生一起跳傘事故，21歲跳傘運動員馬丁（Martin Brachet）在瓦茲省（Oise）一間跳傘俱樂部進行高空跳傘時，因飛行員與跳傘指導員之間的溝通失誤，導致他在飛行員不知情的情況下一躍而下，當場被飛機尾翼擊中頸部，當場身亡。

根據《太陽報》報導，這起死亡跳傘意外5月發生在瓦茲省的弗雷圖瓦勒沙托（Frétoy-le-Château）跳傘俱樂部，法國跳傘協會（FFP）近日公布初步調查報告，也揭露了這短短幾秒鐘內發生的絕望內幕。

協會主席伊夫-馬里·吉洛（Yves-Marie Guillau）指出，案發當天該架飛機原本規劃了兩次不同高度的跳傘計畫，分別是1500公尺與4000公尺，但是飛行員卻不知道有兩個人要在同一個高度連續跳傘。

事故發生前，飛行員將飛機駛至指定高度、調整為適合跳傘的穩定滑行配置，並按下了代表「允許跳傘」的綠色信號燈。

第一名跳傘員順利躍出艙外後，飛行員以為該高度的任務已經完成，便順手「關閉了綠色信號燈」，隨即重補油門、猛力拉起操縱桿，提升高度。然而，就在飛行員拉起操縱桿準備爬升後，21歲跳傘運動員馬丁在現場卻「完全沒有收到任何『已經取消跳傘許可』的通知」。

飛行員隨後加大油門並拉起操縱桿，然而就在飛機往上爬升的瞬間，馬丁按照原定計畫從飛機一躍而下，導致朝下的飛機後方尾翼瞬間狠狠重擊了馬丁的頸部，使他當場死亡。

吉洛表示，「他的備用降落傘雖然成功打開，但當他墜落到地面時，一切都已經太遲了。」吉洛也證實，造成死亡悲劇的原因正是飛行員與跳傘教練的溝通失誤。

瓦茲省地方長官尚-馬里·卡尤（Jean-Marie Caillaud）已發出嚴厲公告，勒令該跳傘設施即刻停業至6月30日。

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