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印度寺廟倒塌「活埋32人瞬間」曝光！7信徒慘死　鷹架崩落成瓦礫

▲▼印度寺廟倒塌畫面曝光 。（圖／翻攝自X）

▲印度寺廟倒塌畫面曝光，造成7人死亡。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一間知名寺廟20日發生倒塌活埋意外，當天廟內正湧入大批信徒進行周六祈禱，不料正處於施工階段的祈禱大廳屋頂卻突然崩塌，巨石與鷹架在毫無預警的情況下直接砸向在下方排隊祈禱的信徒們，當場造成7人死亡、25人受傷。而如今事發當下的監視器畫面曝光，也讓外界震驚不已。

驚悚畫面直擊！幾秒內「屋頂直接消失」 數十信徒慘遭活埋

根據《太陽報》報導，這起事故發生在馬哈拉施特拉邦帕爾巴尼縣（Parbhani）的知名寺廟「亞希瓦西寺（Yashwasi temple）」。由於周六正逢當地的傳統朝拜的高峰期，20日當天有大批男女老少擠滿了寺廟內的祈禱大廳。

這座祈禱大廳當時正處於擴建施工階段。畫面顯示，信徒們正低頭虔誠祈禱，不料上方支撐屋頂的大型木製鷹架突然嚴重扭曲，瞬間坍塌，隨後整片屋頂夾帶著巨大的石塊直接砸向下方人群。大量粉塵瞬間揚起，原本還在祈禱的數十名信徒在幾秒鐘內就徹底消失在視線中，慘遭瓦礫堆活埋。

▲▼印度寺廟倒塌畫面曝光 。（圖／翻攝自X）

▲▼印度寺廟倒塌畫面曝光 。（圖／翻攝自X）

出動50輛救護車！100噸粉紅巨石壓頂 防範未然釀7死慘劇

事故發生後，當地警消、災難管理團隊與無數熱心居民立刻組成大型搜救隊，展開救援。當局甚至出動了超過50輛救護車，並緊急調派大型重型機具。經過長達兩個半小時的救援，搜救隊共從廢墟中挖出32名受困者，其中25人生還，但仍有7人不幸身亡。

帕爾巴尼縣地方首長梅加娜·博爾迪卡爾（Meghana Bordikar）事後出面說明，該寺廟使用極其沉重、特地從拉賈斯坦邦運來的「拉賈斯坦粉紅巨石」作為屋頂主要建材，疑似是因為鷹架無法支撐其重量，才會導致坍塌意外。她強調，當初是因為當地居民強烈要求，廟方才會在尚未完工、仍處於施工階段的情況下開放給信徒參拜，沒想到竟釀成悲劇。

印度總理莫迪心碎發聲！豆腐渣工程在當地屢見不鮮

印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後在社群平台X上發表聲明，「馬哈拉施特拉邦帕爾巴尼縣發生牆壁與屋頂崩塌事件，導致多條無辜生命逝去，對此我感到無比悲痛。我的心與那些失去至親的家庭同在，也祈禱傷者能早日康復。」

事實上，由於建築法規執法不嚴，偷工減料的「豆腐渣工程」在印度屢見不鮮。2023年3月，印度另一處寺廟就曾發生過在慶祝宗教節日時，臨時搭建的地板因承受不住40人同時進行「火祭儀式」的重量而當場塌陷，導致高達35名信徒不幸墜落集體慘死。

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