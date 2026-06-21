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日媒《共同社》：俄軍「北韓短程彈道飛彈」攻烏　精準度大幅改善

▲▼北韓19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，官媒聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2023年3月19日上午從東倉里試射短程戰略導彈KN-23，聲稱是針對南韓的核武模擬打擊訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）持續向俄羅斯提供短程彈道飛彈。最新情報顯示，該型飛彈在攻擊烏克蘭的實戰環境下，疑似經俄軍依戰場數據進行改良後，命中精準度大幅提升。烏克蘭國防情報單位指出，過去北韓飛彈落點誤差約達1公里以上，如今已縮小到「1至5公尺」，精準度變化引發外界關注其戰場戰術意義與區域安全風險。

根據日媒《共同社》，烏克蘭國防情報總局相關人士20日透露，俄軍在對烏作戰期間使用的北韓製短程彈道飛彈，打擊精準度已明顯獲得改善。官員分析，2024年初該批飛彈的落點誤差曾高達1公里以上，甚至部分達1至3公里，不少彈體未擊中目標便先在空中爆炸，但至今年4月已觀察到誤差縮小至約1至5公尺。

報導研判，這與俄方依實戰數據進行系統調整與改良有關。

該款由北韓提供的涉事飛彈，其型號包括與俄製「伊斯坎德爾」類似的KN-23，以及被認為類似美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）的KN-24，北韓內部則分別稱為「火星-11가」與「火星-11나」。分析認為，其精度提升可能與慣性導航系統（INS）性能改善有關，使飛彈在飛行過程中的導引誤差顯著降低，同時具備快速發射與不規則彈道等特性。

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

▲南韓國情院於2024年10月18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

據悉，北韓從2024年起加大對俄軍軍事支援力度，提供各種彈道飛彈與彈藥，相關飛彈已在戰場實際投入使用。烏方早期評估指出，這批武器在初期階段品質較不穩定，命中率約僅20%，部分彈體甚至在飛行途中爆炸。不過隨著持續使用與數據回饋，俄方疑似針對系統進行優化，逐步提升作戰效能。

烏克蘭方面指出，截至目前，至少已有超過100枚KN-23與KN-24類型飛彈被投入戰場使用，造成約170名軍人死傷。另據南韓國家情報院先前資料，俄軍亦使用包含北韓122與152毫米砲彈、「火星-11」系列短程彈道飛彈與反戰車飛彈「火鳥-4」等多型軍備。

分析人士指出，若俄羅斯持續協助北韓改良飛彈性能，恐進一步提升其短程彈道飛彈的實戰能力。《共同社》警告，在北韓持續推進核武與飛彈計畫之際，北韓與俄羅斯深化軍事合作，將對東亞地區安全局勢構成更高度的不確定性與潛在威脅。

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