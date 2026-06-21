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米克拉颱風「周三是關鍵」！轉彎北上逼近台灣　日氣象廳預測曝

▲▼米克拉最新路徑。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳對米克拉的最新預測路徑。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

米克拉颱風目前仍在菲律賓東方海域持續往西北西方向移動，根據日本氣象廳21日清晨發布的最新颱風動態，米克拉的強度正以「肉眼可見的速度」急速增加。氣象廳預估，米克拉在22日清晨就會正式升級為「強烈颱風」（日本定義），並在下周後半段（24至26日）逼近台灣與沖繩南方海面。由於屆時颱風移動速度將變得極度緩慢，恐會長時間滯留。

根據日本氣象廳最新觀測，颱風米克拉21日上午6時的中心位置位於菲律賓東方海面，以每小時20公里的速度穩定向西北西移動。目前颱風中心氣壓為992百帕，近中心最大風速為每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。其暴風半徑在中心東北側達390公里、西南側達280公里，強風圈正逐步擴大。

氣象廳預測指出，由於菲律賓東方海域的海面溫度極高，提供了米克拉絕佳的成長環境，因此到了22日清晨6時，米克拉將持續增強，並躍升為「強烈颱風」（日本定義）級別。屆時其中心氣壓將驟降至975百帕，近中心最大風速飆升至每秒35公尺，瞬間最大陣風更將來到每秒50公尺。

氣象廳預估，米克拉在維持強烈勢力的同時，路徑將逐步大幅度北轉，預計在24日至26日期間，正式挺進沖繩南方海面，並且最靠近台灣東部。

米克拉的移動速度從24日開始將會大幅放慢，甚至呈現近乎滯留的軌跡，這也意味著颱風的外圍環流與暴風圈將在台灣與沖繩周邊海域拉長戰線。沖繩地區自24日起，恐將面臨大浪、強風及劇烈暴雨夾擊。

菲律賓氣象局（PAGASA）20日晚間11時發布的最新公報指出，米克拉當時位於呂宋島東南方約1295公里的海面上，以每小時25公里的速度朝西移動。目前系統最大持續風速為每小時95公里，最大陣風則可達每小時115公里。

PAGASA研判，米克拉預計持續在菲律賓海上活動，目前評估登陸菲律賓本島的可能性相當低。

儘管登陸機率不高，米克拉的外圍環流仍對菲律賓部分地區造成影響。PAGASA指出，東維薩亞斯（Eastern Visayas）、卡拉加（Caraga）以及達沃地區（Davao Region）已出現局部陣雨及雷雨天氣，當地民眾需提高警覺。

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