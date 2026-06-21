玻利維亞抗議14死！總統宣布進入「緊急狀態」　出動軍警恢復秩序

▲南美洲國家玻利維亞宣布進入緊急狀態，授權軍隊清除道路封鎖，民眾走在高速公路上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南美洲國家玻利維亞（Bolivia）因物價飆升、燃料短缺與經濟惡化引發大規模抗議。面對長達50天的道路封鎖行動重創民生與經濟，該國總統帕斯（Rodrigo Paz）21日宣布全國進入緊急狀態，授權軍警恢復交通和社會秩序。他強調，人民不該繼續成為封路行動的人質，而這場危機至今已造成至少14人死亡。

根據美媒《CNN》，玻利維亞近來爆發反政府示威，獲得工會、農民團體以及前總統莫拉萊斯（Evo Morales）支持者響應，要求帕斯下台。抗議群眾透過封鎖主要道路施壓，導致部分地區糧食、燃料與醫療物資供應中斷，經濟活動幾乎陷入停擺。

帕斯在全國演說中表示，他已下令實施「緊急狀態」（State of Exception），目的是解除全國道路封鎖。他指出，「玻利維亞人民不能再繼續成為封鎖行動的人質，無法工作、上學、接受醫療照護、購買生活必需品，也無法維持家庭生計。」

他表示，此舉將為軍警部隊恢復秩序提供法律依據，讓國家重返正常運作。

▲玻利維亞總統宣布進入緊急狀態，一輛裝甲車出現在第二大城埃爾阿爾托。（圖／達志影像／美聯社）

帕斯進一步指控，部分有組織團體持續透過暴力手段癱瘓國家運作。他表示，政府已嘗試透過對話與協商解決問題，並與提出合理訴求的團體達成部分共識，但在確認部分勢力試圖藉暴力破壞國家穩定後，最終決定在全國範圍實施緊急狀態。

現年居中派立場的帕斯7個月前上任，接手玻利維亞數十年來最嚴重的經濟危機。這場危機也終結了由「爭取社會主義運動黨」（MAS）主導、近20年的左派執政局面。上任後，帕斯積極修補與美國自2009年以來緊張的外交關係，並於去年9月提出與美方合作15億美元的經濟合作計畫，以確保燃料供應穩定。

美國國務院本月4日發布聲明指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與帕斯通話時重申，美國將堅定支持玻利維亞民主制度與帕斯政府推動改革。美方表示，正擴大緊急援助與後勤支援行動，協助因非法封路而面臨糧食與醫療物資短缺的民眾。

▲玻利維亞進入緊急狀態後，埃爾阿爾托居民拍照留念，記錄下警方清理被抗議者封鎖的高速公路之過程。（圖／達志影像／美聯社）

這波動盪最早於5月爆發，導火線是帕斯政府取消長年實施的燃料補貼政策，希望藉此縮減財政赤字。然而，玻利維亞目前正面臨外匯短缺、天然氣出口大幅衰退、通膨創40年新高以及燃料供應不足等多重挑戰。除了要求總統下台外，工會團體也要求調高薪資，並解決燃料與美元短缺問題。

對於政府宣布緊急狀態，部分民眾表示支持。居住在首都拉巴斯（La Paz）的居民帕切科（David Pacheco）受訪時表示，當地居民長期面臨缺糧與物價高漲壓力，「我認為這是一項好的措施，政府做得對，帕斯總統宣布緊急狀態是正確決定。」