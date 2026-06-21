洛杉磯宣布進入緊急狀態！　倉庫大火狂燒數日

▲美國加州一處大型倉庫17日大火，洛杉磯進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯一處大型倉庫17日發生大火，火勢持續數日並產生大量濃煙，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）20日宣布全市進入緊急狀態，確保能調動足夠資源進行應對。

美聯社、法新社等報導，這起火災發生在洛杉磯波伊爾高地（Boyle Heights）一處倉庫，現場泡沫隔熱材起火，疑似氨氣外洩，太陽能板熔化，滅火難度增加。儘管火勢已獲控制，但現場仍持續悶燒，並不斷有刺鼻塑膠燃燒味飄出。

由於空氣中存有害物質風險，當地一度發布就地避難令，要求居民緊閉門窗與通風口、關閉空調系統，並將家人與寵物留在室內房間中，降低吸入有害氣體風險。

洛杉磯消防局局長摩爾（Jaime Moore）說明，目前火場中的有害物質部分已經處理完畢，但倉庫內部存放著8500萬磅的冷凍食品，加上建築物本身格局複雜，導致消防人員難以深入內部展開作業，裡面能見度為零，消防員無法直接進入移動棧板。

巴斯表示，「市府與郡政府已經為需要躲避濃煙的家庭開放安置空間。我們會持續不分晝夜努力，盡一切可能將這場火災完全撲滅」，市府團隊目前最關心的就是受災民眾的健康與安全，現階段正極力爭取外部協助，把有毒物質移出該區並妥善處置，以防演變成重大環境災難。