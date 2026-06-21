星巴克遇搶劫！2店員「制伏搶匪」救全場　反遭開除

▲星巴克2名店員制伏搶匪，卻遭雙雙解僱。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州一間星巴克門市2023年12月發生持槍搶案，2名店員合力制伏歹徒、保住全店人員性命，事後卻雙雙遭星巴克開除，事件影片近日曝光後引發討論。

紐約郵報報導，事發地點為聖路易斯大學附近的星巴克門市，當時2名男子闖入店內之後，其中一人亮槍指向櫃檯後方員工，店內的10名員工與1名顧客見狀立刻趴下，配合武裝搶匪指令。

當時店內的男員工哈里斯（Michael Harris）走向收銀機試圖操作螢幕，心裡雖然害怕，但也冷靜下來，只想著能讓歹徒趕快離開就好，然而他因為沒有權限無法開啟收銀機，遭搶匪持槍托重擊後腦勺。

同事撲向搶匪 扭打驚見「假槍」

此時另一名男員工瓊斯蘭森（Devin Jones-Ransom）抓緊機會，立刻撲上前把對方撞向玻璃窗，沒想到槍枝在撞擊中應聲斷裂，這才驚覺對方拿的是假槍。哈里斯隨即加入反擊，店內的監視器鏡頭也捕捉到2人與搶匪扭打的畫面。

最終其中一名搶匪諾伊（Joshua Noe）被壓制在地動彈不得，頭部與臉部多處受傷；同夥波特多伊爾（Marquis Porter-Doyle）則是趁亂逃離現場。兩人事後均被依搶劫罪定罪並判刑入獄。

店員制伏搶匪遭解僱 星巴克：違反政策

不過整起事件落幕之後，哈里斯與瓊斯蘭森雙雙被星巴克開除。哈里斯透露，他是在數周之後接到公司告知解僱的電話，「我當下很驚訝、很沮喪、很困惑」。

對此星巴克回應，兩名員工的行為違反公司「配合歹徒要求、避免採取可能升高風險行動」的政策。

星巴克的聲明提到，在這類的高壓情境之中，公司第一要務是確保店內所有人員的安全，公司對於這起事件深感不安，並慶幸當時員工與顧客沒有受到更嚴重的傷害，雖然理解這類情況可能非常緊張且難以預測，但遵守相關規定對於保護夥伴與顧客而言至關重要。