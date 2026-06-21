《鐵拳》難應對機車家長！韓7成教師「備感壓力」：老鳥也怕被欺負

▲南韓教師對於應對家長更顯無力感。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

由男星金武烈主演的Netflix韓劇《鐵拳教育》近期熱播，引發南韓社會關注教師權威崩潰與校園問題。最新研究顯示，相較於國中教師，南韓國小教師在面對家長時承受更大壓力，不僅近7成教師擔心遭到家長投訴檢舉，甚至近半數教師坦言在與家長互動時感到無力，而這種現象並未隨著教學資歷增加而明顯改善。

根據《韓聯社》報導，南韓教育界今（21）日公布一份由韓國教育開發院（KEDI）研究委員琴鍾睿（音譯）撰寫的報告。報告刊登於5月出版的《教育政策論壇》第395期，內容比較2023年針對國小教師、以及2024年針對國中教師所進行的「公立教育監測學校教育現況調查」結果。

調查顯示，2023年9月至11月期間，共有來自南韓全國297所國小的5578名教師參與問卷。其中，在「是否擔心遭家長投訴或檢舉」的題目上，高達68.9%給予肯定回答，包括40.7%回答「非常同意」、28.2%回答「同意」，等於每10名國小教師就有近7人對家長投訴感到憂心。

此外，在「是否於與家長的關係中感到無力」的問題，有49.4%的教師表示認同，其中28.3%回答「非常同意」、21.1%回答「同意」，代表幾乎每2名國小教師就有1人長期承受這種心理壓力。另有53.4%的教師表示曾在與家長互動時感受到情緒壓迫，51.6%則認為家長衝突經常對工作造成負面影響。

▲南韓校園霸凌問題嚴重，近期趨勢從肢體暴力轉變為語言、網路霸凌。（示意圖／VCG）

相較之下，2024年針對南韓全國292所國中、6779名教師進行的同類調查結果明顯較低。僅44.6%的國中教師擔心遭家長投訴或檢舉，比國小教師低了24.3個百分點；至於「感到無力」、「承受情緒壓力」以及「家長衝突影響工作」等項目，肯定回答比例也都維持在3成左右。

研究指出，雖然國中與國小教師普遍都認為應對家長並非易事，但國小教師面臨的挑戰顯然更為嚴重。原因可能與國小階段家長參與子女教育程度較高、與教師接觸更頻繁有關。

然而，家長帶來的壓力並非只集中在新進教師身上。調查發現，在「擔心遭家長投訴或檢舉」項目中，教學資歷5年以下教師的比例為78%，6至10年為77.3%，11至15年則為72.6%，差異並不明顯。

▲即使教學資歷豐富，仍難以應對頻繁投訴的家長。（示意圖／VCG）

甚至在「與家長互動時感到無力」方面，資歷6至10年的教師比例達58.1%，高於資歷5年以下教師的51.7%；資歷11至15年的教師也有56%抱持相同感受，顯示即使累積多年教學經驗，也未必能有效降低家長帶來的壓力。

琴鍾睿指出，家長應對問題並非僅限於資淺教師，而是各個資歷層級教師共同面臨的課題。他表示，教師在處理家長關係時遭遇的困境，很可能進一步影響工作滿意度，因此有必要持續強化能讓第一線教師實際感受到的支援措施。

報告也發現，整體而言有39.1%的國小教師對教職感到滿意，高於30.6%的不滿意比例；然而若聚焦於認為家長應對負擔沉重的教師族群，則有50.2%表示不滿意目前的教職工作，凸顯家長關係已成為影響教師留任與工作認同的重要因素。