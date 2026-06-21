遞槍助夫越獄爆紅！「江湖最後一個大嫂」遭重判8年

▲越南籍阮姓女子為了救丈夫劫囚，被網友封「江湖最後一個大嫂」。（圖／翻攝自柬中時報）

圖文／CTWANT

去年11月震驚柬埔寨全國的柴楨省法院持槍劫囚案，歷經數個月調查與審理後終於宣判。當時因親手遞槍協助丈夫越獄而爆紅、被網友封為「江湖最後一個大嫂」及「東南亞第一深情」的越南籍女子阮氏海雲，最終因共謀持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年有期徒刑；被認定為整起案件主謀的丈夫龐萬寶，則因持槍越獄、襲警、企圖謀殺及非法買賣武器等多項罪名，被重判14年監禁。這起宛如電影情節般的劫囚事件，也正式畫下句點。

綜合《柬中時報》等媒體報導，案件發生於2025年11月18日。當時因涉嫌毒品販運及非法拘禁而遭羈押候審的越南籍男子龐萬寶（Pham Van Bao），被押解至柬埔寨柴楨省初級法院出庭應訊。為了協助丈夫脫逃，阮氏海雲早在案發前數日便展開周密規劃，不僅提前租用車輛、入住法院附近旅館觀察周邊環境與押解路線，還透過通訊軟體Telegram以1500美元（約新台幣4.4萬元）購買一把K54手槍，並安排接應車輛及逃亡動線。

▲監視器拍下龐萬寶接槍後率眾逃離法院畫面，震驚柬埔寨社會。（圖／翻攝自柬中時報）

案發當天，阮氏海雲騎乘機車進入法院停車場附近等待時機。監視器畫面顯示，當押解囚犯的警車駛入法院後，她立刻鎖定丈夫所在位置。就在龐萬寶一下車的瞬間，阮氏海雲迅速從衣物內掏出預藏的K54手槍交到丈夫手中。整個遞槍過程僅數秒鐘，現場押解人員幾乎來不及反應。

警方指出，龐萬寶取得槍枝後立即持槍威脅押解警員及法院人員，過程中還涉及襲警行為，隨後帶領另外5名在押囚犯衝出法院大門，並與接應人員會合，搭上預先安排好的車輛逃離現場。從遞槍、控制現場到集體逃脫，整起劫囚過程不到1分鐘，誇張程度被當地媒體形容猶如黑幫電影橋段。

監視器畫面曝光後迅速在大陸、越南及東南亞各地社群平台瘋傳。由於阮氏海雲外貌亮眼，加上冒險協助丈夫逃亡的舉動，被部分網友解讀為「為愛不顧一切」，甚至冠上「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」等稱號，一度成為網路熱門話題。不過隨著警方公布更多案情細節，外界也逐漸發現這並非浪漫愛情故事，而是一場經過精心策劃的武裝越獄行動。

警方在案發後立即展開大規模追捕，並於數小時內成功攔截所有逃亡人員。包含龐萬寶、阮氏海雲及其餘逃脫囚犯、接應人員全數遭到逮捕。後續警方並在附近林區起出涉案K54手槍，以及裝有7發子彈的彈匣，成為檢方起訴的重要證據。

根據法院最新判決結果，全案共有8名被告遭起訴。龐萬寶與越南籍共犯黎文天豐（Le Van Thien Phuong）因策劃及實施持槍越獄、襲警、企圖謀殺、非法買賣武器及非法持有武器等罪名，雙雙被判處14年有期徒刑。阮氏海雲與阮文興（Nguyen Van Sueng）則因向越獄人員提供協助、共謀持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。

此外，兩名柬埔寨籍被告分別因持槍越獄、故意傷害及非法買賣武器等罪名，被判處9年及18個月徒刑。至於另外兩名被告，法院公布的判決內容並未揭露具體罪名與刑期。曾被部分網友浪漫化的「大嫂救夫」故事，最終仍回到法律審判，也讓這起轟動亞洲的持槍劫囚案以重刑收場。

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