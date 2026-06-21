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轟黎巴嫩20死不夠！　以色列轉頭再炸加薩釀9人亡

▲以色列軍方持續轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

▲以色列軍方持續轟炸黎巴嫩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）停火協議生效僅一天，雙方衝突便再度升溫。黎巴嫩官方媒體指出，以色列20日空襲黎巴嫩南部及貝卡谷地（Bekaa Valley），造成至少20人死亡；另一方面，加薩走廊（Gaza Strip）同日也持續遭到以軍攻擊，至少9人喪生，其中包括半島電視台（Al Jazeera）攝影記者維沙（Ahmed Wishah）。

黎巴嫩南部多地遭炸　至少20死

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列戰機及無人機當天攻擊南黎巴嫩多處地點及貝卡谷地。以軍表示，行動是為回應真主黨前一晚向以軍陣地發射超過50枚火箭彈、迫擊砲及其他飛射物，因此打擊所謂的「真主黨目標」。

真主黨則指控以色列自停火協議生效以來已違反協議數百次，警告持續攻擊「不會沒有回應」，並呼籲美國向以色列施壓，停止對黎巴嫩的軍事行動。

以軍官員表示，軍方已接獲政治高層最新指示停止主動開火，目前僅在以色列所稱的「安全區」內進行防禦性行動。不過，以軍也指出，過去48小時內已有5名以色列士兵在黎巴嫩南部遭真主黨攻擊身亡。

以軍再轟加薩

與此同時，加薩地區戰火仍未停歇。當地衛生官員表示，以軍20日空襲加薩市薩布拉（Sabra）社區一棟公寓，造成4人死亡，包括2名婦女及1名兒童，另有多人受傷。以軍表示，相關行動是針對一名武裝分子，但未說明具體身分。

此外，以軍在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）開槍擊斃1名婦女，南部汗尤尼斯（Khan Younis）則遭空襲，造成至少1人死亡、8人受傷。

當日晚間，加薩中部布雷吉難民營（Bureij refugee camp）再遭空襲，造成3人死亡，其中包括半島電視台攝影記者維沙。半島電視台發表聲明譴責事件是一起「令人髮指的罪行」，並指出維沙的兄弟穆罕默德．維沙（Mohammed Wishah）同樣任職半島電視台，約兩個月前也在以軍行動中喪生。

儘管美國與伊朗近期簽署終戰備忘錄，並試圖推動包括黎巴嫩在內的區

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