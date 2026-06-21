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美伊談判　范斯啟程赴瑞士曝2大優先事項

▲美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）20日啟程前往瑞士，準備與伊朗展開新一輪談判。他表示，此行最重要的目標包括建立後續談判架構、推動伊朗核子問題取得進展，以及促成黎巴嫩停火。

范斯在出發前向媒體表示，美伊雙方將由高層政治領導人主導談判方向，同時由技術團隊留在當地持續磋商。他說，自己只能在瑞士停留「一兩天」，但希望能在伊朗核子材料處理問題上取得實質進展。

美方談判2大優先事項

范斯指出，目前美方有兩大優先事項。第一是推動伊朗核計畫相關議題取得進展，第二則是改善黎巴嫩局勢。他表示，黎巴嫩近期再度遭到以色列飛彈攻擊，當地情勢仍然不穩定。

范斯說，「這是我們將重點關注的兩件大事。我相信伊朗方面也有他們希望討論的議題。」

美伊日前簽署終戰諒解備忘錄（MOU），雙方同意展開最長60天的談判，尋求解決伊朗核子計畫爭議、解除制裁及恢復區域穩定。此次瑞士會談被視為備忘錄生效後最重要的一場正式談判。

伊朗代表團率先抵達瑞士

伊朗國營媒體報導，伊朗代表團20日已抵達瑞士蘇黎世（Zurich），準備參與談判。會談地點設於瑞士山區度假勝地布爾根施托克（Bürgenstock）。

伊朗代表團由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率領。外界普遍認為，這場會談能否在核子問題及黎巴嫩停火議題上取得突破，將成為評估美伊和平進程的重要指標。

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